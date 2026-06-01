    • 1 de junio de 2026 - 13:24

    Una figura de Belgrano sufrió un robo en su casa en Córdoba: se llevaron hasta la medalla de campeón

    Leonardo Morales, defensor de Belgrano de Córdoba, no estaba en su domicilio cuando ingresaron los ladrones.

    Leandro Morales, defensor de Belgrano, sufrió el robo en su vivienda.

    Leandro Morales, defensor de Belgrano, sufrió el robo en su vivienda.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El defensor de Belgrano Leonardo Morales sufrió el robo de su medalla de campeón del Torneo Apertura en un asalto a su casa de Córdoba ocurrido la tarde del domingo. El hecho se registró en una vivienda del barrio La Carolina, en la zona norte de la ciudad.

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    El marcador central fue titular y marcó el primero de los tres tantos que convirtió el Pirata en la consagración contra River Plate en el Mario Alberto Kempes.

    De acuerdo con fuentes policiales, los delincuentes forzaron los pestillos de una puerta corrediza que da al patio y entraron mientras el futbolista estaba ausente desde las seis de la mañana. El domicilio no contaba con cámaras de seguridad ni alarmas operativas al momento del hecho. La denuncia se realizó alrededor de las 19.10 del domingo, cuando el jugador regresó a su residencia y detectó signos de violencia en los accesos. En el lugar, personal de seguridad se entrevistó con el defensor del Pirata tras el hecho.

    Entre los elementos sustraídos figuran un manojo de llaves, una mochila con ropa de entrenamiento y de concentración del club y una suma no especificada de dinero en dólares, además de la presea obtenida la semana pasada tras la definición contra River Plate en el estadio Mario Alberto Kempes, de Córdoba. La investigación quedó a cargo de la Brigada de Investigaciones de la Policía de Córdoba, que busca identificar a los autores y recuperar los objetos robados.

    Morales fue clave hace una semana para el título de Belgrano

    Leonardo Morales, de 35 años, fue titular el pasado sábado 30 de mayo en el encuentro en el que el elenco dirigido por Ricardo Ruso Zielinski avanzó a los octavos de final de la Copa Argentina al imponerse en la tanda de penales sobre Gimnasia de Jujuy.

    Leonardo Morales fue una pieza clave durante el histórico semestre de Belgrano de Córdoba y protagonizó un momento clave en la final en la que el Pirata consiguió su primer título en la máxima categoría del fútbol argentino.

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