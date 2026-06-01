    • 1 de junio de 2026 - 13:31

    Buscan a una adolescente de 15 años que está desaparecida en Comodoro Rivadavia

    Camila Susana Maidana, la adolescente de 15 años, fue vista por última vez el viernes cerca de la Escuela Martín Rivadavia.

    Esta es la adolescente que es intensamente buscada en Chubut.

    Esta es la adolescente que es intensamente buscada en Chubut.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La Policía del Chubut emitió este domingo una alerta para dar con el paradero de Camila Susana Maidana, una adolescente de 15 años que es intensamente buscada en Comodoro Rivadavia. La joven fue vista por última vez el viernes 29 de mayo en las inmediaciones de la Escuela Martín Rivadavia, ubicada en la calle Ameghino 1492.

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    Desde la División Búsqueda de Personas informaron que la familia de Maidana se preocupó al no tener novedades de la adolescente y decidió radicar la denuncia.

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    Ante esa situación, activaron el protocolo correspondiente y empezó un operativo para intentar localizarla. Al no contar con resultados positivos en las primeras horas, pidieron la colaboración comunitaria para aportar cualquier dato que pueda ayudar a encontrarla..

    De acuerdo con la descripción difundida por la Policía, la adolescente es de contextura delgada, pesa aproximadamente 54 kilos, mide alrededor de 1,60 metros, tiene tez blanca y cabello largo color castaño claro.

    Al momento de su desaparición vestía un pantalón de jogging verde, un sweater gris, una remera blanca, una campera de abrigo verde y zapatillas blancas con detalles celestes.

    Mientras continúa la búsqueda, las autoridades pidieron que cualquier persona que cuente con información sobre su paradero se comunique de inmediato con la División Búsqueda de Personas al teléfono 2974-082600, con la comisaría más cercana o al 101.

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