"Se la busca con vida y sin vida también", dijo el fiscal que investiga la desaparición de la adolescente en Córdoba

La búsqueda de Agostina Vega, la adolescente de 14 años desaparecida en Córdoba desde el sábado pasado, mantiene en vilo a la provincia mientras la investigación suma nuevas pistas, contradicciones y peritajes clave. La causa, que permanece bajo secreto de sumario, tiene a un único detenido: Claudio Barrelier, un empleado municipal señalado como la última persona que vio a la menor antes de que se perdiera todo contacto con ella.

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Con el correr de las horas, la pesquisa incorporó registros de cámaras de seguridad, testimonios del remisero que trasladó a la joven y versiones contrapuestas entre el entorno familiar y el principal sospechoso . Mientras los investigadores intentan reconstruir qué ocurrió aquella noche en barrio Cofico, una de las hipótesis iniciales ya fue descartada y crece la sospecha de que pudo haber más personas involucradas en la desaparición.

El fiscal Raúl Garzón, a cargo de la investigación por la desaparición de Agostina Vega en Córdoba , dialogó con la prensa este viernes y dio información sobre las últimas novedades de la causa. En concretó, aseguró que a la adolescente de 14 años se la busca “con y sin vida” y brindó detalles de los operativos desarrollados tanto en la casa del único detenido por el caso y en otros puntos clave.

“Se están realizando numerosos procedimientos en el día de la fecha. La investigación va avanzando a partir de la prueba que se obtiene y se van intensificando nuevas medidas. Hoy les puedo decir que el epicentro es en la ciudad de Córdoba. Indudablemente no es este el lugar (la casa del detenido) donde únicamente se está trabajando. Se está trabajando y en muchos lugares, en este momento y se va a seguir porque la búsqueda es intensa a partir de la evidencia probatoria previa”, comenzó diciendo Garzón.

image Agostina Vega. Foto: redes sociales.

“Si me dicen: ¿estamos avanzando a la verdad? Sí, señores, estamos avanzando a la verdad. Si me dicen: ¿el epicentro de Córdoba cambió? No, no cambió, sigue siendo Córdoba. Si me dicen que la busco viva, señor, la buscamos viva y la buscamos sin vida también", siguió el funcionario cordobés.

Y agregó: “La prueba conduce en esas direcciones. Hay pruebas que por momentos nos dan una expectativa y nos lo ha dado y nos han surgido expectativas con vida. Y hay otras que nos dan una expectativa distinta. En ese afán se ha sumado permanentemente y se suman algunas conclusiones, de algunos resultados, de relevamientos, de material de prueba que se ha ido colectando y se sigue colectando”.

Agostina Vega desapareció el fin de semana. Por eso, el fiscal Garzón declaró: “Estamos ante un hecho que tiene cuatro o cinco días desde que se cometió, hoy es cinco días. La progresividad de la investigación va abriendo numerosos nuevos caminos. Entonces, lo que comenzó siendo un núcleo que comienza de una denuncia, sigue y sigue y sigue”.