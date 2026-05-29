    • 29 de mayo de 2026 - 11:09

    Bomba: suspenderían la matrícula del abogado detenido por supuestas estafas

    La decisión de avanzar institucionalmente se tomó a partir de la conmoción pública que generó el caso y de denuncias que llegaron de manera verbal al Colegio de Abogados.

    Suspenderían la matrícula del abogado detenido por supuestas estafas

    Suspenderían la matrícula del abogado detenido por supuestas estafas

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    La presidenta del Colegio de Abogados de Salta, María Trinidad Arias Villegas, dijo que la entidad evalúa una posible suspensión de la matrícula del abogado Santiago Pedroza, detenido en el marco de una investigación por presuntas estafas vinculadas a la venta de terrenos.

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    Según explicó, la decisión de avanzar institucionalmente se tomó a partir de la conmoción pública que generó el caso y de denuncias que llegaron de manera verbal al Colegio. "Pusimos en conocimiento al Tribunal de Ética", señaló Arias Villegas.

    La titular de la institución indicó que ya se inició el procedimiento correspondiente contra el matriculado para determinar si corresponde aplicar una sanción disciplinaria. Ese proceso, precisó, puede derivar en distintas medidas, según la gravedad de los hechos que se acrediten.

    "Las sanciones van desde un llamado de atención hasta la suspensión de la matrícula", sostuvo Arias Villegas en Cadena 3.

    El abogado permanece detenido mientras avanza la causa judicial por presuntas maniobras fraudulentas relacionadas con operaciones de terrenos. En paralelo, el Tribunal de Ética del Colegio deberá analizar la conducta profesional del letrado y definir si corresponde adoptar una medida sobre su habilitación para ejercer.

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