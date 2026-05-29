Bomba: suspenderían la matrícula del abogado detenido por supuestas estafas

La decisión de avanzar institucionalmente se tomó a partir de la conmoción pública que generó el caso y de denuncias que llegaron de manera verbal al Colegio de Abogados.

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La presidenta del Colegio de Abogados de Salta, María Trinidad Arias Villegas, dijo que la entidad evalúa una posible suspensión de la matrícula del abogado Santiago Pedroza, detenido en el marco de una investigación por presuntas estafas vinculadas a la venta de terrenos.

Según explicó, la decisión de avanzar institucionalmente se tomó a partir de la conmoción pública que generó el caso y de denuncias que llegaron de manera verbal al Colegio. "Pusimos en conocimiento al Tribunal de Ética", señaló Arias Villegas.

La titular de la institución indicó que ya se inició el procedimiento correspondiente contra el matriculado para determinar si corresponde aplicar una sanción disciplinaria. Ese proceso, precisó, puede derivar en distintas medidas, según la gravedad de los hechos que se acrediten.

"Las sanciones van desde un llamado de atención hasta la suspensión de la matrícula", sostuvo Arias Villegas en Cadena 3.