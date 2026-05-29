En la administración fueron contundentes al afirmar que “no existen constancias del inició de ningún expediente por licencia sin goce de haberes”.

El "superñoqui" estatal: se fue del país y seguía cobrando el sueldo

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La purga de ñoquis e indisciplinados dentro del Estado neuquino que implementó el gobierno de Rolando Figueroa sigue adelante, en este caso con un despido que se hizo efectivo en las últimas horas y que corresponde a un agente que se fue del país y no avisó, en un aparente intento por seguir cobrando el sueldo, informó lmneuquen.com.

Se trata de Lucas Ezequiel Cornide Villegas, que fue cesanteado siendo planta permanente del ministerio de Gobierno, Mujeres y Derechos Humanos por incurrir en abandono de cargo por ausencias continuas e injustificadas, durante dos períodos.

El primero, comprendido entre el 20 de noviembre y el 22 de diciembre de 2023; y el segundo el que transcurrió desde el 3 de enero hasta el primero de marzo de 2024.

En el expediente consta que el 13 de julio de 2024, el ahora despedido manifestó que había presentado una licencia sin goce de haberes por un año, pero dijo que no tenía copias para respaldar su declaración debido a que ya residía en otro país.