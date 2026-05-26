    • 26 de mayo de 2026 - 09:05

    [VIDEO] Escándalo en un almacén: discusión por mala atención terminó a las trompadas

    En cuestión de segundos, ambas se agarraron a golpes y tirones de pelo, mientras dos personas intentaban separarlas.

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    Una mujer ingresó a un almacén de barrio en Neuquén para increpar a la cajera por la supuesta mala atención que había recibido su hermana y la discusión escaló rápidamente. En cuestión de segundos, ambas se enfrentaron a golpes y tirones de pelo, mientras dos personas intentaban separarlas. Todo quedó registrado por las cámaras de seguridad del comercio.

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    Lo que comenzó como una escena cotidiana en un almacén de barrio terminó convirtiéndose en un episodio violento que pudo verse de principio a fin en las imágenes que quedaron captadas por las cámaras de seguridad. Allí se ve como una mujer ingresa con una bolsa de papas fritas en mano e increpa a la empleada por la supuesta mala atención que había recibido su hermana minutos antes.

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    La trabajadora desconoció la situación que le planteaba la mujer y se la escucha murmurar por lo bajo unas palabras que desataron la furia de la clienta y comenzaron una batalla campal en medio del almacén en presencia de dos testigos: un hombre que ya estaba dentro del local y otra mujer que ingresó después.

    Las dos mujeres siguieron agarradas a las piñas sin prestar atención a quienes estaban alrededor. En medio del forcejeo, hasta la caja registradora terminó en el suelo entro otras cosas que estaban sobre el mostrador. Luego, la mujer que estaba dentro del local salió a buscar ayuda e ingresó un hombre que intentó separar a las chicas.

    El episodio de violencia quedó registrado íntegramente por las cámaras de seguridad del local y se viralizaron en redes sociales generando miles de comentarios. Hasta el momento no se reportaron lesiones de gravedad ni intervenciones policiales formales en el lugar.

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