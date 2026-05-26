    • 26 de mayo de 2026 - 09:16

    Horoscopo Chino: amor, dinero y trabajo, lo que te espera en la última semana de mayo

    Qué energías dominarán esta última semana y cuáles serán los animales más favorecidos.

    Horóscopo Chino.

    Horóscopo Chino.

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    La última semana de mayo traerá cambios, oportunidades y momentos clave para varios signos del Horóscopo Chino. La energía de estos días estará marcada por la necesidad de cerrar ciclos, ordenar emociones y prepararse para el comienzo de un nuevo mes con mayor claridad.

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    Según la astrología oriental, algunos animales sentirán un impulso positivo en temas económicos y laborales, mientras que otros deberán actuar con paciencia para evitar conflictos o decisiones apresuradas. El Horóscopo Chino también anticipa movimientos importantes en el plano sentimental y familiar.

    La Rata atravesará días ideales para resolver temas pendientes y avanzar en proyectos personales. En el amor, habrá conversaciones importantes que ayudarán a aclarar situaciones del pasado. La recomendación será evitar discusiones innecesarias.

    El esfuerzo comenzará a dar resultados. El Horóscopo Chino indica que el Buey tendrá una semana positiva en cuestiones económicas y laborales. Será un buen momento para organizar gastos y pensar en nuevas metas.

    El Tigre sentirá una fuerte necesidad de cambio. La última semana de mayo será clave para tomar decisiones importantes relacionadas con el trabajo o estudios. En el plano emocional, deberá actuar con más calma.

    La energía favorece al Conejo en temas afectivos. Habrá encuentros inesperados y posibilidades de fortalecer vínculos. El Horóscopo Chino recomienda confiar más en la intuición.

    El Dragón cerrará mayo con buenas noticias y mayor estabilidad. Será una etapa favorable para iniciar proyectos y recuperar confianza. La suerte estará de su lado en cuestiones vinculadas al dinero.

    La Serpiente deberá prestar atención al estrés y al cansancio acumulado. La astrología oriental aconseja bajar el ritmo y priorizar el descanso. En el amor, podrían surgir replanteos importantes.

    La última semana de mayo traerá movimiento y oportunidades para el Caballo. Habrá posibilidades de crecimiento laboral y mejoras económicas. También será un período positivo para viajes o nuevos desafíos.

    La Cabra necesitará paciencia para atravesar algunos cambios inesperados. El Horóscopo Chino señala que será importante evitar decisiones impulsivas y enfocarse en los objetivos a largo plazo.

    El Mono tendrá días cargados de creatividad y energía positiva. Será una excelente semana para iniciar proyectos, generar contactos y avanzar en temas pendientes.

    El Gallo encontrará equilibrio en medio de situaciones que parecían complicadas. La última semana de mayo favorecerá las conversaciones sinceras y las decisiones importantes en pareja.

    El Perrodeberá prestar atención a su entorno y evitar desgastes emocionales innecesarios. El Horóscopo Chino recomienda enfocarse en el bienestar personal y mantener distancia de los conflictos.

    El Cerdo cerrará mayo con buenas energías y nuevas oportunidades. Habrá avances en temas económicos y posibilidades de comenzar junio con mayor tranquilidad y optimismo.

    La astrología oriental señala que esta última semana de mayo será ideal para cerrar etapas, ordenar prioridades y prepararse para nuevos comienzos. Algunos signos del Horóscopo Chino vivirán días de crecimiento personal, mientras que otros necesitarán paciencia y reflexión para afrontar cambios importantes. La clave estará en aprovechar las oportunidades sin perder el equilibrio emocional.

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