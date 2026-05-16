Apareció una inédita foto retro de Don Ramón en Argentina y revolucionó las redes

El actor Ramón Valdés visitó la Argentina en varias oportunidades y siempre se mostró muy simpático con sus fans.

Don Ramón está en boca de todos por una razón insólita. En las últimas horas se viralizó una de las fotos que se sacó durante un paseo por la Argentina y hasta sus familiares quedaron impactados.

En la imagen, se lo ve posando en el ingreso de la Estación Callao de la Línea B de Subte. Y aunque muchos usuarios sospechan que puede ser una postal hecha con IA, su hijo Esteban la compartió en Instagram con alegría y esperanza de que sea verídica.

“Foto inédita de mi apá Ramón Valdés, Don Ramón, en una de sus visitas a Buenos Aires, Argentina, posiblemente en 1980/81″, escribió.

image Ramón Valdés durante una visita a Buenos Aires, entre 1980 y 1981, según publicó su hijo.

Luego, comentó: “Según mi amiga, la estación Callao pertenece a la línea B del metro (así le decimos en México al tren), la cual recorre la famosa avenida Corrientes. ¿Qué les parece? ¿La habías visto? Deja tu comentario y dale like”.