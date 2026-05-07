    • 7 de mayo de 2026 - 12:37

    Según tu signo del zodíaco, qué casa de Harry Potter sos

    Valientes, sensibles, ambiciosos o creativos: según la astrología, cada signo del zodíaco comparte rasgos muy marcados con las distintas casas de Hogwarts y podría tener un lugar perfecto dentro del mundo de Harry Potter.

    image
    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Las casas de Hogwarts no solo representan distintos tipos de magia, sino también formas muy diferentes de personalidad. Mientras Gryffindor se asocia al coraje, Ravenclaw a la inteligencia, Hufflepuff a la lealtad y Slytherin a la ambición, muchos fanáticos encontraron similitudes entre esas características y los signos del zodíaco.

    Leé además

    polemica por video viral de emilia mernes bailando en microbikini

    Polémica por video viral de Emilia Mernes bailando en microbikini

    Por Redacción Diario de Cuyo
    conmocion por supuesta aparicion del papa francisco

    Conmoción por supuesta aparición del Papa Francisco

    Por Redacción Diario de Cuyo

    Según la astrología, cada signo tiene rasgos dominantes que podrían acercarlo más a una casa que a otra. Algunos se destacan por su valentía, otros por su creatividad, sensibilidad o capacidad estratégica.

    Qué signos pertenecerían a Gryffindor

    La casa de Gryffindor se caracteriza por la valentía, el impulso, la intensidad emocional y el espíritu aventurero.

    image
    Estos signos pertenecer&iacute;an a Gryffindor. (Foto: Imagen ilustrativa generada con IA)

    Estos signos pertenecerían a Gryffindor. (Foto: Imagen ilustrativa generada con IA)

    • Aries: impulsivo, competitivo y lleno de energía, siempre está dispuesto a actuar primero y pensar después.
    • Leo: carismático, seguro de sí mismo y con necesidad de destacarse, tiene el perfil clásico de líder.
    • Sagitario: aventurero y amante de la libertad, disfruta tomar riesgos y vivir experiencias nuevas constantemente.

    Qué signos pertenecerían a Ravenclaw

    Ravenclaw representa la inteligencia, la curiosidad, el análisis y la creatividad mental.

    Estos signos pertenecerían a Ravenclaw. (Foto: Imagen ilustrativa generada con IA)

    • Géminis: inquieto y curioso, necesita aprender, hablar y descubrir cosas nuevas todo el tiempo.
    • Virgo: analítico y observador, presta atención a detalles que otros suelen pasar por alto.
    • Acuario: original, creativo y diferente, siempre cuestiona las reglas tradicionales y busca nuevas ideas.

    Qué signos pertenecerían a Hufflepuff

    Hufflepuff está vinculada con la lealtad, la empatía, la paciencia y el compañerismo.

    image
    Estos signos pertenecer&iacute;an a Hufflepuff. (Foto: Imagen ilustrativa generada con IA)

    Estos signos pertenecerían a Hufflepuff. (Foto: Imagen ilustrativa generada con IA)

    • Tauro: constante, confiable y amante de la estabilidad, valora mucho los vínculos cercanos.
    • Cáncer: sensible y protector, suele priorizar el cuidado emocional de las personas que quiere.
    • Libra: sociable y diplomático, busca armonía y equilibrio en todas sus relaciones.
    • Piscis: empático y soñador, conecta profundamente con las emociones ajenas y tiene una personalidad muy sensible.

    Qué signos pertenecerían a Slytherin

    Slytherin se asocia con la ambición, la estrategia, la determinación y la inteligencia emocional más reservada.

    image
    Estos signos pertenecer&iacute;an a Slytherin. (Foto: Imagen ilustrativa generada con IA)

    Estos signos pertenecerían a Slytherin. (Foto: Imagen ilustrativa generada con IA)

    • Escorpio: intenso, misterioso y estratégico, rara vez muestra todo lo que piensa o siente.
    • Capricornio: disciplinado y perseverante, trabaja en silencio para conseguir sus objetivos.

    Aunque no existe una respuesta definitiva, tanto los signos zodiacales como las casas de Hogwarts funcionan como formas simbólicas de interpretar la personalidad y los vínculos.

    Y como ocurre en el universo de Harry Potter, muchas veces una persona puede sentirse identificada con más de una casa al mismo tiempo.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    ¿por que los fumadores dejan un cigarrillo dado vuelta en la caja?

    ¿Por qué los fumadores dejan un cigarrillo dado vuelta en la caja?

    Por Redacción Diario de Cuyo
    los mejores memes y reacciones de la derrota de boca ante barcelona por la copa libertadores

    Los mejores memes y reacciones de la derrota de Boca ante Barcelona por la Copa Libertadores

    Por Redacción Diario de Cuyo
    ¿quien es? un famoso anda por san juan, muchos lo confundieron y es viral

    ¿Quién es? Un famoso anda por San Juan, muchos lo confundieron y es viral

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Descanso.

    Cuándo es el próximo fin de semana largo de mayo y cuántos feriados quedan en el año

    Por Redacción Diario de Cuyo