    • 5 de mayo de 2026 - 10:34

    ¿Quién es? Un famoso anda por San Juan, muchos lo confundieron y es viral

    El video se volvió viral en redes tras una escena en el Autódromo El Zonda: las comparaciones no tardaron en aparecer.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Un video grabado en Autódromo El Zonda empezó a circular con fuerza en redes sociales y generó una pregunta que se repitió entre los usuarios: ¿quién es el famoso que aparece en las imágenes?

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    El clip fue compartido por la cuenta _todo_digital_ y muestra el momento en que una persona se acerca al protagonista para pedirle una foto. En medio de la charla, le consulta: “¿Han venido a pasear por San Juan?”. La respuesta sorprendió: el hombre explicó que estaban en la provincia trabajando en la grabación de una serie vinculada al Turismo Nacional.

    Las confusiones que explotaron en redes

    El video no tardó en viralizarse y, como suele ocurrir, los usuarios empezaron a jugar a adivinar su identidad.

    Las comparaciones fueron de lo más variadas: algunos dijeron que se parecía a Tej Parker, el personaje de la saga Rápidos y Furiosos.

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    Tej Parker.

    Tej Parker.

    Otros lo vincularon con el cantante Tego Calderón, mientras que también aparecieron nombres del fútbol como Juan Cuadrado y João Pedro.

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    Tego Calder&oacute;n.

    Tego Calderón.

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    Juan Cuadrado.

    Juan Cuadrado.

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    Jo&atilde;o Pedro.

    João Pedro.

    Los comentarios, entre el humor y la confusión, multiplicaron las reproducciones del clip.

    La verdadera identidad

    Sin embargo, lejos de las teorías, el protagonista del video sí es una figura conocida, aunque no todos lograron reconocerlo de inmediato.

    Se trata de Emanuel García, actor de teatro y televisión, modelo y exfutbolista argentino.

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    García participó en reconocidas producciones como El marginal, Golpe al corazón, Educando a Nina, Once y Millennials, además de protagonizar campañas publicitarias.

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    El misterio inicial, sumado a las comparaciones y el ida y vuelta en comentarios, hicieron que el video creciera rápidamente en alcance.

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