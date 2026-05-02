    • 2 de mayo de 2026 - 13:44

    La foto de Gonzalo Higuaín que se hizo viral por su radical cambio físico

    Una imagen viral del “Pipita” en Miami desató una fuerte conversación digital en las redes.

    Gonzalo Higuaín.

    Gonzalo Higuaín.

    Foto:

    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Gonzalo Higuaín volvió a ser tendencia, pero esta vez por un motivo ajeno al fútbol. Una presunta foto reciente del exgoleador de la Selección argentina, tomada en un local de Miami junto a un fan, se viralizó en cuestión de horas y desató una ola de comentarios y especulaciones sobre su apariencia actual.

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    A sus 38 años, “Pipita” sorprendió a todos con su cambio físico. La imagen, que circuló por Twitter e Instagram, muestra a Higuaín con un look muy distinto al que lucía en sus años de gloria en el Real Madrid, la Juventus o la Selección.

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    Foto: X@touchlinex.

    Foto: X@touchlinex.

    Sin embargo, muchos usuarios en redes plantearon la duda sobre su veracidad ante la posible alteración con IA. Desde que se retiró en 2022 tras su paso por el Inter Miami, Higuaín se mantuvo alejado de las cámaras, lo que alimenta el misterio.

    El exdelantero trabaja hoy como Entrenador de Desarrollo de Jugadores en la franquicia de Florida.

    Durante su carrera, Higuaín marcó más de 300 goles en 17 años como profesional. Solo en el Real Madrid anotó 107 tantos en 190 partidos y sumó 75 presencias con la camiseta de la Selección argentina. También se coronó campeón de la Europa League con el Chelsea hace seis años.

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