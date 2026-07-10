No tires las cáscaras de naranja: por qué y para qué sirve

La cáscara de naranja seca puede parecer un simple residuo, pero conserva compuestos aromáticos capaces de aportar sabor y perfume durante mucho más tiempo que una cáscara fresca. El secreto está en la parte exterior de color naranja, donde se encuentran los aceites responsables del aroma cítrico.

¿Tenés una naranja con moho en tu casa? Puede ser muy útil para los insectos

El truco de tirar cáscaras de naranja por el inodoro una vez a la semana: ¿para qué sirve?

Al eliminar correctamente la humedad, la cáscara se vuelve quebradiza, fácil de almacenar y sencilla de convertir en polvo .

No sirve para desinfectar superficies ni garantiza que los insectos desaparezcan. Su valor real está en otros usos más simples: condimentar preparaciones, perfumar espacios y reducir el desperdicio de alimentos.

Cuando la cáscara está completamente seca, puede procesarse en una licuadora, molinillo de café o mortero hasta obtener un polvo fino de naranja .

Bizcochuelos y budines.

Galletitas.

Panes dulces.

Yogur.

Avena.

Chocolate caliente.

Té negro o infusiones.

Mezclas para panqueques.

Coberturas y rellenos.

El sabor está concentrado, por lo que conviene agregar poco, mezclar y probar antes de incorporar más. La parte blanca de la cáscara tiene un gusto amargo y debería reducirse al momento de pelar la fruta.

Preparar azúcar aromatizada

Otra posibilidad consiste en mezclar una pequeña cantidad del polvo seco con azúcar. Después de permanecer algunos días en un recipiente cerrado, el aroma comienza a distribuirse.

El resultado puede utilizarse para endulzar café, té, yogur o preparaciones de repostería. También sirve para terminar budines, tostadas o frutas.

La misma técnica puede realizarse con sal para condimentar verduras, pollo o pescados, aunque el polvo debe agregarse con moderación para que el sabor cítrico no domine toda la preparación.

Perfumar cajones y placares

Las cáscaras secas enteras pueden colocarse dentro de una bolsita de tela, una gasa o un recipiente abierto. Funcionan como un perfume suave para cajones, estantes y placares.

Se pueden combinar con:

Canela.

Clavo de olor.

Anís estrellado.

Lavanda seca.

Hojas de laurel.

Ramitas de romero.

El aroma no dura para siempre. Cuando la cáscara deja de perfumar o comienza a absorber humedad, conviene reemplazarla.

Tampoco debería apoyarse directamente sobre ropa clara o superficies delicadas, porque todavía puede contener aceites capaces de dejar una marca.

Usarla para perfumar la casa

Otra opción es colocar varios trozos en una olla pequeña con agua y sumar canela o clavo de olor. Al calentar la mezcla a fuego muy bajo, el vapor libera un aroma cítrico y especiado.

La olla nunca debe quedar sin supervisión y hay que agregar agua si el nivel comienza a bajar. Este método perfuma durante algunas horas, pero no reemplaza la ventilación ni elimina la causa de un olor persistente.

Las cáscaras también pueden incorporarse a un recipiente de potpourri junto con flores y hierbas secas.