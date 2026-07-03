    • 3 de julio de 2026 - 17:15

    ¿Tenés una naranja con moho en tu casa? Puede ser muy útil para los insectos

    El método ha circulado en redes y busca alterar el camino de los insectos, aunque debe usarse con cuidado en casa y lejos de alimentos.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Una naranja con moho que habitualmente terminaría en la basura puede reutilizarse como un recurso casero para intentar alejar insectos de jardines, patios y otros espacios al aire libre. El método consiste en dejar la fruta en remojo durante uno o dos días para obtener un líquido que luego se aplica sobre las zonas donde suelen desplazarse los insectos.

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    Por qué algunas personas utilizan una naranja con moho para mantener alejados a los insectos

    El fundamento de este truco se relaciona con el comportamiento de ciertos insectos que interactúan con restos vegetales y microorganismos presentes en el ambiente. La propuesta consiste en aprovechar los hongos que se desarrollan sobre la naranja con moho para elaborar un líquido que altere las condiciones del lugar donde estos insectos desarrollan su actividad, con el objetivo de favorecer que abandonen ese sector y se trasladen hacia otro espacio.

    Si bien esta práctica se difundió ampliamente en redes sociales y entre quienes buscan soluciones caseras para el cuidado del jardín, sus resultados pueden variar de acuerdo con la especie de insecto involucrada y las características propias del terreno donde se aplique el preparado.

    Cómo preparar el líquido con una naranja con moho

    La elaboración de este recurso no requiere materiales especiales y puede realizarse con pocos elementos disponibles en cualquier hogar.

    El primer paso consiste en colocar una naranja con moho dentro de un recipiente con agua. Después, se recomienda dejar la fruta en remojo durante un período de entre 24 y 48 horas para permitir que los hongos presentes en su superficie se dispersen en el agua.

    Una vez cumplido ese tiempo, corresponde colar la preparación y conservar únicamente el líquido obtenido. Ese extracto puede aplicarse sobre los recorridos habituales de los insectos o en aquellos sectores del jardín, patio o macetas donde se observe una mayor concentración de actividad.

    Las naranjas son un tesoro: descubrí sus increíbles propiedades.

    El error que puede convertir este método en un problema

    Aunque este recurso se presenta como una alternativa natural frente a otros productos destinados al control de insectos, su utilización exige ciertas precauciones para evitar inconvenientes.

    El principal error consiste en aplicar el líquido dentro de la vivienda o sobre superficies destinadas a la preparación de alimentos. Debido a que contiene hongos, la mezcla no debe utilizarse sobre mesadas, cocinas, utensilios, alacenas ni otros espacios cerrados donde pueda afectar las condiciones de higiene o favorecer la proliferación de microorganismos.

    En qué lugares conviene utilizar este preparado

    El líquido elaborado con una naranja con moho debe emplearse únicamente en espacios exteriores o correctamente ventilados. Los jardines, patios, senderos, macetas y otros sectores alejados de la cocina representan los lugares más adecuados para utilizar este método.

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