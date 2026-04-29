Un hombre llevó el cadáver de su hermana al banco para hacer un reclamo de dinero

Un hombre perteneciente a una tribu desenterró el cadáver de su hermana fallecida para ir al banco y retirar los ahorros que la mujer tenía depositados. El insólito hecho tuvo lugar en la aldea de Mallipasi , estado de Odisha en la India.

Las siguientes frases usan siempre los infieles: desde "no es lo que parece" hasta "solo somos amigos"

El señor, identificado como Jeetu Munda , aseguró que había ido varias veces al banco para reclamar la plata que estaba guardada en la cuenta de su hermana. Sin embargo, la respuesta era siempre la misma: “Aunque les decía que ella había muerto, insistían en que trajera a la titular” .

“Cavé la tumba y saqué el esqueleto como prueba de su muerte” , sostuvo el hombre tribal. El incidente ocurrió luego de que el establecimiento le pidiera el acta de defunción para proceder legalmente a la retirada del efectivo.

Sin embargo, ante la negativa de entregar el dinero sin el certificado, Munda fue hasta la tumba de su hermana, exhumó los restos y los llevó hasta la sucursal para demostrar que había muerto.

Al ver la situación, los empleados llamaron horrorizados a la policía . Después de varios minutos, el hombre de la tribu recuperó el cadáver de su hermana y lo enterró nuevamente en el lugar que correspondía.

“La policía lo convenció y le pidió que recogiera el certificado de defunción. Es inocente y no comprendía que debía entregar el certificado de defunción en el banco para recuperar el dinero que su hermana había depositado”, informó el inspector jefe de la comisaría de Patna, Kiran Prasad Sahu.

De acuerdo con la policía, la hermana de Jeetu Munda murió hace dos meses y tenía una cuenta en un banco rural de Mallipasi con aproximadamente 19.300 rupias (casi $300.000).

Después del hecho, trascendió que el hombre es analfabeto y no entendía que necesitaba el certificado, por eso accionó de esa manera. Por otro lado, los empleados del banco aseguraron que Munda se encontraba en estado de ebriedad a la hora de presentarse en la sucursal.

image El hombre llevó el esqueleto a la sucursal para demostrar que su hermana había muerto. (Foto: X/@NewsArenaIndia)

El comunicado del banco luego del hecho

Después del hecho, la sucursal del banco del Odisha Grameen Bank emitió un comunicado para desmentir las versiones que circulaban en los medios.

“Contrariamente a lo que informan algunos medios de comunicación, los funcionarios del banco no exigieron la presencia física de un cliente fallecido para realizar un retiro de dinero", sostuvieron.

A su vez, dieron a conocer que siguieron los procedimientos de acuerdo a las mismas normas bancarias establecidas. “La situación generó una escena de extrema angustia en el lugar. De inmediato se dio aviso a la Policía local, que intervino y tomó el control del caso", agregaron.

Para cerrar, indicaron: “La intención del banco fue resguardar los fondos depositados en la cuenta y proteger los intereses de su clienta. No existió ningún tipo de hostigamiento”.