Las siguientes frases usan siempre los infieles: desde "no es lo que parece" hasta "solo somos amigos"

La inteligencia artificial se convirtió en una aliada ideal del ser humano, tanto para asuntos de la vida cotidiana como en algunos rubros profesionales, surge una nueva ayuda inesperada: oficiar de detector de tramposos . Las personas infieles suelen utilizar algunas frases que se repiten y la IA logró descifrarlas .

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Muchas veces la percepción basta para darse cuenta si una pareja es infiel. Sus actitudes o explicaciones flojas de papeles pueden dejarlas en evidencia, sin embargo en algunos casos es más difícil delatarlo. En todo caso, hay que prestar atención a las conversaciones y detectar si aparecen algunas de las siguientes frases y excusas .

Las mismas van desde negación y minimización de los sentimientos del otro, justificaciones que carecen de sentido en muchos casos, intentos de manipular y desviar la atención, el uso de términos evasivos o cambios en el lenguaje y la actitud. También aparece la más típica: aquellas excusas que están relacionadas al “trabajo”.

Justificaciones carentes de sentido

“Lo hice porque te amo.” (Intento de manipular emocionalmente).

“Vos no me entendés.” (Traslada la culpa a la pareja).

“No me sentía valorado/a.”

“Necesitaba sentirme deseado/a.

Desvío de la atención y manipulación

“¿Vas a creerle más a otra persona que a mí?” (Intenta hacer sentir culpable a quien sospecha).

“Siempre estuve acá para vos.” (Intenta contradecir las sospechas con una afirmación general).

“Estás loco/a, son ideas tuyas.” (Intenta invalidar los sentimientos y percepciones de la pareja).

Acusar a la pareja de ser celosa o insegura.

Uso de términos vagos o evasivos

“Salí con un amigo/a.” (Sin especificar quién).

“Estuve ocupado/a.” (Sin dar detalles).

Cambios en el lenguaje y las actitudes

Uso repentino de las palabras “siempre” o “nunca” para enfatizar una negación o justificación.

Volverse defensivo o agresivo al ser cuestionado.

Cambios en el tono de voz.

Excusas relacionadas con el trabajo

“Tuve mucho trabajo.”

“Era una reunión de último minuto.”

“Estoy en un proyecto importante.”

Estas palabras y frases a menudo se utilizan como mecanismos de defensa, para minimizar la situación o para desviar la sospecha. Sin embargo, no siempre significa que alguien sea infiel porque pueden utilizarse en otras situaciones. La clave está en observar un patrón de cambios en el lenguaje, el comportamiento y la aparición de estas frases en momentos sospechosos. La intuición también juega un papel importante.

Lo cierto es que estas frases casi siempre vienen acompañadas de actitudes sospechosas o cambios repentinos en el humor. Más allá de tenerlas en cuenta a la hora de analizar si una pareja puede estar cometiendo una infidelidad, lo más importante en una relación es el nivel de comunicación que mantengan. Por eso, ante cualquier sospecha, es importante abordar el tema de manera abierta y honesta, comunicando los sentimientos y preocupaciones.

Si bien la atracción por otra persona, la falta de deseo, el aburrimiento o distintos objetivos pueden ser puntos que causen problemas en una pareja, la infidelidad puede ser un golpe duro para la persona que la sufre. Estas actitudes sin dudas podrían causar problemas de autoestima que si existe un vínculo amoroso entre dos personas se deberían buscar evitar.