El cálculo que parece fácil, pero confunde a la mayoría: ¿cuánto da 110 – 55 ÷ 5 × 3?

La cuenta 110 – 55 ÷ 5 x 3 parece fácil a primera vista porque usa números redondos y operaciones conocidas. Sin embargo, muchas personas se equivocan porque empiezan por la resta o porque agrupan mentalmente partes de la expresión que no tienen paréntesis. La clave está en aplicar el orden de operaciones.
No alcanza con resolver de izquierda a derecha toda la cuenta: primero hay que mirar qué operaciones tienen prioridad.
La división y la multiplicación se resuelven antes que la resta
En una operación combinada, la división y la multiplicación se resuelven antes que la suma o la resta. Cuando ambas aparecen juntas, se trabajan de izquierda a derecha.
En esta cuenta, el bloque que debe resolverse primero es 55 ÷ 5 x 3. No corresponde empezar por 110 – 55, aunque sea lo primero que aparece al leer.
El paso que define el resultado correcto
Primero se calcula 55 ÷ 5, que da 11. Después, ese resultado se multiplica por 3: 11 x 3 = 33.
Recién en ese momento se vuelve a la resta inicial. La cuenta queda como 110 – 33, y el resultado final es 77.
Por qué muchos llegan a una respuesta equivocada
Uno de los errores más comunes es hacer 110 – 55 primero. Ese camino da 55, y luego algunas personas continúan dividiendo o multiplicando, pero ya cambiaron la estructura original de la cuenta.
Otra confusión aparece cuando se resuelve 5 x 3 antes que la división. Eso sería correcto solo si hubiera paréntesis, por ejemplo: 55 ÷ (5 x 3). Pero en la operación original esos paréntesis no existen.
La regla simple para no fallar
El orden correcto es: primero paréntesis, después potencias, luego multiplicación y división de izquierda a derecha, y al final suma y resta. Como esta cuenta no tiene paréntesis ni potencias, el foco está en división y multiplicación.
- Cuenta original: 110 – 55 ÷ 5 x 3
- Primer paso: 55 ÷ 5 = 11
- Segundo paso: 11 x 3 = 33
- Tercer paso: 110 – 33 = 77
- Resultado final: 77