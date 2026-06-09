    • 9 de junio de 2026 - 15:57

    Parece simple, pero pocos logran resolverlo: ¿cuál es el resultado de este desafío matemático?

    El error está en resolver la cuenta de izquierda a derecha sin respetar la prioridad entre división, multiplicación y resta.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El desafío matemático 100 – 50 ÷ 5 × 2 parece simple, pero suele generar respuestas distintas. El problema no está en los números, sino en el orden correcto de las operaciones. Muchas personas empiezan restando 100 – 50, pero ese no es el primer paso. Antes de sumar o restar, hay que resolver divisiones y multiplicaciones.

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    La regla que hay que recordar

    En una operación combinada, primero se resuelven paréntesis si los hay. Después potencias o raíces, luego multiplicaciones y divisiones, y al final sumas y restas.

    En esta cuenta no hay paréntesis. Entonces hay que resolver 50 ÷ 5 × 2 antes de hacer la resta.

    Cuando división y multiplicación aparecen juntas, se resuelven de izquierda a derecha.

    Paso a paso para resolver el desafío matemático

    • La cuenta original es: 100 – 50 ÷ 5 × 2.
    • Primero se hace la división: 50 ÷ 5 = 10.
    • Después la multiplicación: 10 × 2 = 20.
    • Por último, la resta: 100 – 20 = 80.

    Cuál es el resultado correcto

    El resultado correcto es 80.

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    La respuesta cambia si alguien empieza con 100 – 50, pero esa forma rompe la jerarquía de operaciones.

    Por qué confunde tanto

    La cuenta parece escrita para resolverse rápido, sin pensar. Pero justamente ese apuro hace que muchas personas ignoren el orden.

    También influye que la división y la multiplicación estén juntas. Ahí no hay una prioridad entre ellas: se avanza de izquierda a derecha.

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