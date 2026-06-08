Descubrió a su pareja siéndole infiel con su tío y armó el lío de su vida

Un episodio familiar derivó en la intervención de la Policía durante la madrugada del viernes en la localidad de Santa Rosa, Santiago del Estero, luego de que un joven descubriera a su pareja manteniendo una relación íntima con su propio tío en una vivienda donde previamente se habían reunido a beber.

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Según informó la Policía, el hecho fue reportado cerca de la 1.30, cuando una llamada alertó sobre la presencia de un hombre que estaría armado y amenazando a integrantes de su familia.

Efectivos de la Comisaría 63 llegaron al lugar y se entrevistaron con una mujer de 70 años, quien manifestó que su hijo, un empleado municipal de 36 años, se encontraba dentro de la vivienda junto a una joven de 27 años, identificada como Paola.

De acuerdo con el relato de la mujer, momentos antes se había presentado en el domicilio Sergio, de 26 años, sobrino del hombre, portando un rebenque y en actitud amenazante. El joven vive a unos 500 metros de la casa.

El conflicto se habría iniciado cuando Sergio encontró a su pareja con su tío dentro de su propia vivienda, donde los tres habían estado compartiendo bebidas alcohólicas. Tras el hallazgo, ambos abandonaron rápidamente el lugar y se refugiaron en la casa de la madre del hombre de 36 años.

La mujer de 70 años expresó temor por posibles represalias y pidió a la Policía que su hijo y la joven se retiraran del domicilio para evitar que la situación pasara a mayores.

Luego, los uniformados se dirigieron a la vivienda de Sergio. Allí, el joven explicó que había estado bebiendo con su tío y con su pareja antes de descubrir la infidelidad. Negó tener armas de fuego y aseguró que solo llevaba un rebenque. También sostuvo que no agredió físicamente a ninguna persona.

Sergio manifestó además su decisión de terminar la relación sentimental con la joven y solicitó a otros familiares que retiraran de su casa dos motocicletas, una Honda CB 125 Twister y una Motomel Skua, además de una motoguadaña y prendas de vestir pertenecientes a su tío.

Finalmente, la Policía constató que la situación estaba controlada y que no se habían registrado hechos de violencia física.