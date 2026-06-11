    • 11 de junio de 2026 - 17:55

    Los mejores memes de la inauguración del Mundial 2026: de Shakira "reina" a la aparición de las Labubus

    La apertura de la Copa del Mundo se dio en la previa del partido entre México y Sudáfrica, en el Estadio Azteca.

    image
    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Este jueves 11 de junio, en el Estadio Azteca, se realizó la ceremonia de inauguración del Mundial de 2026, que se disputa en Estados Unidos, México y Canadá.

    Leé además

    el calculo que parece facil, pero confunde a la mayoria: ¿cuanto da 110 ? 55 ÷ 5 × 3?

    El cálculo que parece fácil, pero confunde a la mayoría: ¿cuánto da 110 – 55 ÷ 5 × 3?

    Por Redacción Diario de Cuyo
    como recuperar toallas manchadas con un simple ingrediente agregado al remojo

    Cómo recuperar toallas manchadas con un simple ingrediente agregado al remojo

    Por Redacción Diario de Cuyo

    La apertura contó con la presencia de varios artistas, como Shakira y J Balvin, y una impactante puesta en escena. Tras el evento, las redes sociales se llenaron de memes y reacciones sobre los momentos más llamativos de la ceremonia.

    image

    image

    image

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    Descubrí para qué sirve el HDMI ARC en tu Smart TV y cómo optimizar sonido, conexiones y experiencia audiovisual.

    Paso a paso: cómo vincular tu celular al televisor con un cable HDMI y ver todo en pantalla grande

    Por Redacción Diario de Cuyo
    receta de milanesa de dulce de leche: un joven hizo la prueba y se volvio viral

    Receta de milanesa de dulce de leche: un joven hizo la prueba y se volvió viral

    Por Redacción Diario de Cuyo
    cada cuantos kilometros tenes que cambiar la correa de distribucion de tu auto

    Cada cuántos kilómetros tenés que cambiar la correa de distribución de tu auto

    Por Redacción Diario de Cuyo
    parece simple, pero pocos logran resolverlo: ¿cual es el resultado de este desafio matematico?

    Parece simple, pero pocos logran resolverlo: ¿cuál es el resultado de este desafío matemático?

    Por Redacción Diario de Cuyo