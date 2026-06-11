Los mejores memes de la inauguración del Mundial 2026: de Shakira "reina" a la aparición de las Labubus

Este jueves 11 de junio, en el Estadio Azteca, se realizó la ceremonia de inauguración del Mundial de 2026, que se disputa en Estados Unidos, México y Canadá.

La apertura contó con la presencia de varios artistas, como Shakira y J Balvin, y una impactante puesta en escena. Tras el evento, las redes sociales se llenaron de memes y reacciones sobre los momentos más llamativos de la ceremonia.