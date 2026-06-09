    • 9 de junio de 2026 - 20:05

    Cada cuántos kilómetros tenés que cambiar la correa de distribución de tu auto

    Aunque su reemplazo suele quedar relegado hasta que aparece una advertencia o una falla en el auto, respetar los plazos puede marcar la diferencia.

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    La correa de distribución es una de las piezas más importantes del motor del auto y, al mismo tiempo, una de las más ignoradas por muchos conductores. Aunque su reemplazo suele quedar relegado hasta que aparece una advertencia o una falla, respetar los plazos de mantenimiento puede marcar la diferencia entre una reparación sencilla y un gasto extremadamente elevado.

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    Determinar cada cuántos kilómetros debe cambiarse no es tan simple como seguir una cifra estándar. La vida útil de este componente depende de múltiples factores, entre ellos el modelo del vehículo, el tipo de motor, las condiciones de uso y el entorno climático en el que circula habitualmente.

    No existe un kilometraje único para todos los vehículos

    Uno de los errores más frecuentes es creer que todas las correas de distribución deben reemplazarse a la misma cantidad de kilómetros. Sin embargo, cada fabricante establece intervalos específicos de mantenimiento según las características técnicas de sus motores.

    En algunos modelos, el recambio se recomienda entre los 60.000 y los 90.000 kilómetros. Otros vehículos permiten extender ese período hasta los 120.000 kilómetros. Por este motivo, la referencia más confiable siempre será el manual de mantenimiento del automóvil o la recomendación de un mecánico especializado que conozca las especificaciones del vehículo.

    La función clave que cumple en el motor

    La correa de distribución tiene la misión de sincronizar el movimiento de componentes esenciales del motor, como el cigüeñal y el árbol de levas. Gracias a esta coordinación, las válvulas se abren y cierran en el momento preciso para que el motor funcione correctamente.

    Cuando la correa se desgasta, se corta o pierde su posición, esa sincronización desaparece. Las consecuencias pueden ser severas y generar daños internos de gran magnitud. Entre las averías más habituales se encuentran válvulas dobladas, pistones dañados y, en los casos más graves, la destrucción parcial o total del motor.

    Por esa razón, el costo de una reparación derivada de una rotura suele superar ampliamente el valor de un reemplazo preventivo realizado a tiempo.

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    Factores que aceleran el desgaste

    La duración de la correa no depende únicamente de los kilómetros recorridos. Existen condiciones que pueden reducir considerablemente su vida útil.

    Uso intensivo en ciudad

    La circulación urbana, caracterizada por frenadas frecuentes, arranques constantes y largos períodos de funcionamiento a bajas velocidades, genera un esfuerzo adicional sobre distintos componentes mecánicos, incluida la correa de distribución.

    Temperaturas extremas

    Las condiciones climáticas también influyen en el desgaste. Las altas temperaturas pueden deteriorar los materiales con mayor rapidez, mientras que el frío intenso y la humedad afectan la elasticidad y resistencia de la correa con el paso del tiempo.

    Falta de mantenimiento complementario

    Durante el reemplazo de la correa suelen revisarse otros elementos asociados, como tensores, poleas y, en muchos casos, la bomba de agua. Ignorar estos componentes puede provocar fallas prematuras que terminen afectando a la propia correa y reduciendo significativamente su duración.

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