El Maradona de la pizza logró podio mundialista: el show de acrobacias con masa

Como un malabarista en el circo de la pizza mundial, Ezequiel Ortigoza desafía la gravedad con fuego y masa. El arte argentino alcanza lo más alto en sus manos. Su acto cautiva al público y transforma la competencia en una celebración de riesgo y creatividad, donde la pasión sale del horno lista para sorprender.

En Parma, durante la 33° edición del Campeonato Mundial de la Pizza, el argentino Ortigoza obtuvo la medalla de plata en la categoría Freestyle, reafirmando su posición como una de las figuras más innovadoras y reconocidas del circuito internacional.

Este resultado, conseguido en la meca de la gastronomía italiana y en una competencia que reunió a más de setecientos participantes de cincuenta y un países, consolida el protagonismo de Argentina en un certamen donde la técnica y la creatividad definen la excelencia.

Ortigoza, quien ya había alcanzado la misma ubicación en 2025, sigue sumando preseas para la delegación nacional, reforzando un proceso de crecimiento destacado por tres años consecutivos en el podio.

En la final de Parma, Ortigoza, copropietario de la pizzería Furore en el microcentro porteño y primer latinoamericano en trece décadas en alcanzar el podio del Mundial en categoría técnica, desplegó una rutina que combinó destreza, innovación y riesgo.

Su espectáculo incluyó acrobacias con fuego y el giro de una masa de más de seis kilos y un diámetro superior a metro y medio sobre su cabeza, una maniobra de alta dificultad que impresionó a jueces y público.

“Esto yo lo descubrí en el 2015, lo que era la pizza acrobática, mirando videos de YouTube. Vi un video de un italiano y ahí fue que me gustó. Dije: “Guau, quiero aprender a hacer esto”. Y ahí empecé a incursionar en el mundo de la pizza acrobática, empecé a entrenar y a practicar. Y bueno, en en su momento también yo era alumno de APYCE, vieron que tenía potencial para ir a competir. En el 2016 fue la primera vez que pude competir en el campeonato mundial, hace 10 años atrás”, contó Ezequiel.

La actuación le mereció una puntuación de 484 puntos, quedando a tan solo un punto del campeón Nicola Matarazzo, quien obtuvo 485 según precisan los resultados oficiales.