    • 7 de mayo de 2026 - 12:25

    Polémica por video viral de Emilia Mernes bailando en microbikini

    Un video viral de Emilia Mernes bailando en microbikini desató la polémica sobre los límites de la exposición en internet.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Un video de Emilia Mernes se volvió viral en redes sociales y abrió un fuerte debate sobre la exposición de los cuerpos en internet y los límites entre lo privado y lo público.

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    En las imágenes, la artista aparece bailando al ritmo de “Chosen” mientras viste un microbikini amarillo con estampado de girasoles frente a un espejo. El contenido rápidamente circuló en distintas plataformas y generó miles de reacciones.

    Mientras muchos usuarios celebraron el video y destacaron la naturalidad de la cantante, otros cuestionaron la exposición en este tipo de publicaciones y debatieron sobre la forma en que las figuras públicas eligen mostrarse en redes sociales.

    La discusión también derivó en comentarios agresivos y descalificaciones personales hacia la artista, lo que reavivó el debate sobre el nivel de violencia y hostigamiento que suelen recibir las celebridades femeninas en el entorno digital.

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