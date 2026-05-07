Polémica por video viral de Emilia Mernes bailando en microbikini

Un video viral de Emilia Mernes bailando en microbikini desató la polémica sobre los límites de la exposición en internet.

Un video de Emilia Mernes se volvió viral en redes sociales y abrió un fuerte debate sobre la exposición de los cuerpos en internet y los límites entre lo privado y lo público.

En las imágenes, la artista aparece bailando al ritmo de “Chosen” mientras viste un microbikini amarillo con estampado de girasoles frente a un espejo. El contenido rápidamente circuló en distintas plataformas y generó miles de reacciones.

Mientras muchos usuarios celebraron el video y destacaron la naturalidad de la cantante, otros cuestionaron la exposición en este tipo de publicaciones y debatieron sobre la forma en que las figuras públicas eligen mostrarse en redes sociales.

La discusión también derivó en comentarios agresivos y descalificaciones personales hacia la artista, lo que reavivó el debate sobre el nivel de violencia y hostigamiento que suelen recibir las celebridades femeninas en el entorno digital.