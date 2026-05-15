Perros mundialistas: lanzan un álbum de figuritas para impulsar adopciones en Salta

La Municipalidad de Salta y el Centro de Adopciones “Matías Nicolás Mancilla” impulsaron una campaña para fomentar la adopción responsable de perros en situación de calle a través de una propuesta inspirada en los tradicionales álbumes mundialistas de figuritas.

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La iniciativa, que rápidamente comenzó a circular en redes sociales, presenta a cada animal con una estética futbolera : las figuritas muestran la foto del perro, su nombre, edad, tamaño y hasta un “equipo” ficticio creado especialmente para acompañar la campaña.

“Este álbum no te lo podés perder. Capaz entre estas figuritas está ese compañero que te va a cambiar la vida para siempre”, expresaron desde las instituciones al momento de presentar la propuesta.

La campaña apunta no solo a visibilizar la situación de los animales rescatados, sino también a generar conciencia sobre la importancia de la adopción responsable en un contexto donde la capacidad del centro se encuentra prácticamente colmada. También intenta instalar una discusión más amplia sobre el abandono animal y la responsabilidad de quienes deciden incorporar una mascota a sus hogares.

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Desde la Municipalidad de Salta insistieron en que la adopción implica compromiso, seguimiento y cuidados permanentes, y remarcaron la necesidad de desalentar prácticas vinculadas al abandono o a la entrega irresponsable de animales.

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Una campaña que despertó interés en redes sociales

Las publicaciones difundidas por la Municipalidad de Salta y el Centro de Adopciones comenzaron a sumar comentarios apenas fueron compartidas. Muchos usuarios destacaron la creatividad de la propuesta, mientras que otros aprovecharon el espacio para consultar sobre los requisitos de adopción y manifestar interés en llevarse un perro a su casa.

La estética inspirada en el clima mundialista funcionó como una forma cercana y accesible de acercar la problemática de los animales abandonados a nuevos públicos. Cada figurita fue diseñada para que los perros pudieran ser identificados fácilmente y para que las personas conozcan algunos detalles básicos sobre ellos antes de iniciar un proceso de adopción.

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Desde el municipio remarcaron que el objetivo central es que los animales puedan acceder a un hogar definitivo y responsable, evitando situaciones de abandono o adopciones impulsivas.

La repercusión también permitió volver a poner en discusión la realidad de muchos perros que sobreviven en la vía pública y que dependen del trabajo cotidiano de rescatistas, veterinarios y voluntarios.

El Centro de Adopciones “Matías Nicolás Mancilla” funciona en calle Gato y Mancha s/n°, en la ciudad de Salta, y trabaja bajo la órbita de la Subsecretaría de Bienestar Animal. En el lugar, profesionales veterinarios y voluntarios brindan asistencia sanitaria y refugio a perros rescatados de la calle. Actualmente, el predio cuenta con entre 60 y 70 caniles, todos ocupados.