Real Madrid les impuso una multa de 500.000 euros a Valverde y Tchouaméni por la escandalosa pelea

Luego del incidente entre Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni que terminó con la hospitalización del uruguayo, el Real Madrid decidió una durísima sanción económica para ambos que fue dada a conocer este viernes con un comunicado.

“El Real Madrid ha resuelto imponer una sanción económica de quinientos mil euros a cada jugador“, expresó el club en un mensaje publicado en sus redes y páginas oficiales.

Además, el club español aseguró que los jugadores se pidieron perdón y se mostraron arrepentidos: “Los jugadores han mostrado su total arrepentimiento por lo sucedido y se han disculpado entre ellos”, agregaron en el comunicado.

“Han trasladado sus disculpas al club, a sus compañeros, al cuerpo técnico y a la afición. Ambos se han puesto a disposición del Real Madrid para aceptar la sanción que el club estimara oportuna”, detallaron.

Los futbolistas tuvieron una fuerte pelea en el vestuario y el uruguayo se llevó la peor parte con un corte en la cabeza. Tras este altercado, quedó descartado del clásico contra Barcelona y habría tenido secuelas físicas.

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“Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Fede Valverde por los Servicios Médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado un traumatismo craneoencefálico”, comunicó el Merengue en las redes sociales.

Y agregó: “Valverde se encuentra en su domicilio en buen estado y deberá permanecer en reposo entre 10 y 14 días, tal como marcan los protocolos médicos para este diagnóstico”.

Se reveló cómo fue la pelea entre Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni en el Real Madrid

“Ya sabemos todos lo que ocurrió ayer con la pelea. Hoy en el entrenamiento, Fede Valverde hace una entrada muy dura, pero a la pelota, contra Tchouaméni. Va con mucha más intensidad de la que había en el partido. Entonces se entiende que es una consecuencia de lo que pasó ayer”, comenzó diciendo Edu Aguirre en El Chiringuito.

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Y agregó ante la sorpresa de sus compañeros: “Cuando termina el partido, hay un grupo de jugadores que entra primero al vestuario, entre ellos Fede Valverde y Tchouaméni; se produce algo y después entra el resto. La persona que me lo cuenta llega después, con más jugadores, el staff. Los que llegan más tarde se encuentran a Valverde con un corte en la cabeza y semiinconsciente, en el suelo o ya levantado, pero sangrando”.

Además, el periodista español dio más detalles del incidente y contó una información que generó un gran impacto: “Lo que me dicen a mí es que Tchouaméni entra primero, después Valverde; algo se dicen y se pelean otra vez. Se agarran, se zarandean; Valverde cae y se pega en la cabeza con una mesa que había en el vestuario, justo en la frente. A mí me dicen que cuando el resto del equipo entra al vestuario,Valverde hay cosas de las que no se acuerda; el golpe que se lleva es muy fuerte. Se queda medio inconsciente y evidentemente lo llevan al centro médico a coserlo”.