Valverde se peleó con Tchouaméni en un entrenamiento y terminó en el hospital

El vestuario del Real Madrid vive una situación insostenible, que ya traspasa los límites del profesionalismo. El diario Marca reveló que Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni se agarraron a golpes en el entrenamiento y el uruguayo terminó en el hospital.

El club le abrió un expediente disciplinario a ambos jugadores, que ya habían tenido una discusión previa el día miércoles. La disputa entre ambos es el fiel reflejo de la tensa situación que vive el plantel esta temporada, que puede acabar sin títulos por segundo año consecutivo.

En la semana, también hubo otras situaciones que removieron el avispero en el conjunto Merengue, que este fin de semana jugará el clásico ante el Barcelona, en un partido cargado de presión. En caso de no ganar, el conjunto culé se quedará con el título, nada menos que ante su gran rival.

Kylian Mbappé, fue también uno de los grandes apuntados en la semana de infierno del Real Madrid. El delantero francés que fue cuestionado tras la difusión de imágenes suyas descansando junto a su pareja, mientras se recupera de una lesión.

Ante eso, su entorno salió con un comunicado: “Parte de las críticas se basan en una interpretación excesiva de elementos relacionados con un periodo de recuperación estrictamente gestionado por el club”.

image Kylian Mbappé.

Como si esto fuera poco, Álvaro Carreras y Antonio Rudiger protagonizaron una pelea en un entrenamiento que salió a la luz después de un informe de la prensa española.

Ante esto, el defensor español salió a aclarar la situación con un posteo en la red sociale Instagram donde reconoció el incidente y dijo que ya había sido solucionado: “En los últimos días han surgido ciertas insinuaciones y comentarios sobre mi persona que no se corresponden con la realidad. Respecto al incidente con un compañero, se trata de un asunto puntual sin relevancia que ya está zanjado”.

El mensaje buscó bajarle el tono a una situación que se filtró desde el vestuario. Sin embargo, llega en un contexto adverso para el lateral, que perdió terreno en la consideración: en los últimos partidos quedó relegado detrás de otras opciones y su protagonismo cayó justo cuando más necesita mostrarse.

image Álvaro Carreras y Antonio Rudiger tuvieron un encontranazo en un entrenamiento.

En paralelo, hay situaciones tensas con dos hombres de la casa: Dani Ceballos y Dani Carvajal, emblemas del Merengue. Ambos perdieron terreno en la consideración de Arbeloa y sus explicaciones no terminan de convencer: “Traigo siempre a los que creo oportuno”, dijo primero, y luego apeló al clásico “lo que pasa dentro, se queda dentro”.

A horas de un partido que puede marcar el rumbo de la temporada, el Real Madrid convive con críticas, versiones y explicaciones públicas que corren el foco del juego. Si el resultado no acompaña ante el Barcelona, no solo quedará comprometida la Liga, sino que el equipo podría encadenar una segunda temporada sin títulos, un escenario que en el Bernabéu suele tener consecuencias.