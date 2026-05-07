    • 7 de mayo de 2026 - 08:30

    Dolor en el ciclismo sanjuanino: falleció el histórico locutor José Carlos Rufino

    Fue una de las voces más emblemáticas del ciclismo provincial y acompañó durante décadas cada competencia de pista y rutera.

    José Carlos Rufino.

    José Carlos Rufino.

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    El ciclismo sanjuanino atraviesa horas de tristeza tras conocerse el fallecimiento de José Carlos Rufino, histórico locutor y figura entrañable del ambiente del pedal, reconocido por generaciones de corredores, dirigentes y aficionados.

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    Dueño de un estilo inconfundible, Rufino fue durante décadas el encargado de abrir el paso del pelotón en cada competencia de la temporada rutera de San Juan y de ponerle voz a la espera de los ciclistas en la línea de meta. Su presencia se volvió parte inseparable de las carreras y de las caravanas que recorrían los distintos departamentos de la provincia.

    Quienes compartieron ruta con él siempre lo destacaron por su sentido del humor, su gentileza y el compromiso con el trabajo, cualidades que lo convirtieron en una persona muy querida dentro del ambiente deportivo.

    En los últimos años continuó ligado a las competencias acompañado por su hijo Carlos, con quien compartía la locución y la pasión por el ciclismo. También supo recorrer rutas y escenarios deportivos junto a su otro hijo, Guillermo, manteniéndose activo hasta sus últimos días.

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    Su historia dentro del ciclismo comenzó de manera inesperada. Vinculado desde joven a la locución deportiva en el fútbol departamental, un día fue convocado de urgencia para reemplazar al locutor de una competencia ciclística. Aquella oportunidad marcaría el inicio de una extensa trayectoria que ya nunca se detendría.

    Con el paso del tiempo adquirió los equipos de sonido y también el tradicional nombre “Tadeo”, creado originalmente por Antonio Aniceto Ruiz, pionero de la publicidad ciclística y ferviente devoto de San Judas Tadeo.

    La noticia de su fallecimiento generó múltiples mensajes de despedida y reconocimiento de parte de dirigentes, ciclistas y allegados al deporte, quienes recordaron su permanente acompañamiento y su amor por el ciclismo sanjuanino.

    Sus restos son velados en la cochería San Ramón y el sepelio se realizará este jueves a las 18, en el Cementerio de Rawson.

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