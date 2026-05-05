    • 5 de mayo de 2026 - 11:59

    Exitoso final para el Torneo Petit de ciclismo Infanto Juvenil en Pocito

    Se realizó un torneo de ciclismo del futuro de cuatro fechas que reunió a jóvenes deportistas de nuestra provincia en el kartódromo pocitano.

    Futuro. El Torneo Petit en Pocito del ciclismo infanto juvenil culminó con gran éxito.

    Futuro. El Torneo Petit en Pocito del ciclismo infanto juvenil culminó con gran éxito.

    Foto:

    Por Redacción Diario de Cuyo

    lEn el kartodromo La Pista Kart, ubicado en el departamento Pocito, se realizó el Torneo Petit de Ciclismo Infantil, organizado por la agrupación de ciclismo Juventud del Norte, y fiscalizado por la federación de este deporte en nuestra provincia.

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    En la pista ubicada en la Ruta 40 entre calles 9 y 10, se presentaron todas las fechas entre 60 y 75 ciclistas, terminando el certamen el pasado fin de semana, donde estuvo presente Víctor Maldonado, asesor deportivo en la Secretaría de Deporte, quien participó de las premiaciones a los triunfadores, junto al presidente de la institución, Roberto Moreno.

    Esta gran convocatoria de competidores demuestra el interés por el crecimiento de esta disciplina deportiva en nuestra provincia y el trabajo sostenido entre gobierno, dirigentes y organizadores, para potenciar el semillero del ciclismo sanjuanino.

    Destacar también la comodidad en las instalaciones, con una pista presentada a la altura de las circunstancias, que tiene las medidas de seguridad exigidas por la organización.

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