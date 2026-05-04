Alerta en Boca: cómo influye el toque de queda en Ecuador en medio del partido ante Barcelona de Guayaquil

Boca Juniors ya se encuentra en Ecuador para disputar un partido clave por la Copa Libertadores 2026. Este martes, el equipo de Claudio Úbeda visitará a Barcelona en Guayaquil, pero el encuentro estará atravesado por un contexto completamente atípico. El gobierno ecuatoriano implementó un toque de queda que impacta en Guayaquil.

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La medida rige desde el 3 hasta el 18 de mayo y limita la circulación nocturna en varias provincias del país. La restricción se aplica entre las 23 y las 5 de la mañana, un dato no menor teniendo en cuenta que el partido finalizará cerca del inicio de ese horario. Esto generó incertidumbre tanto en los hinchas como en la organización del evento.

Sin embargo, desde el entorno local llevaron tranquilidad. Según se informó, habrá un operativo especial para garantizar la seguridad y el traslado de los simpatizantes, con medidas específicas para evitar inconvenientes tras el encuentro. Además, existe una excepción clave: quienes tengan vuelos programados durante la noche podrán circular sin problemas hacia el aeropuerto, algo que también fue contemplado en la planificación.

Más allá de lo futbolístico, este escenario obliga a Boca a adaptarse a una situación poco habitual. No solo por la logística, sino también por el ambiente que rodeará al partido.

Se espera la presencia de cerca de 2.000 hinchas del Xeneize en Guayaquil, aunque este contexto podría influir en la asistencia general al estadio, que no estaría colmado como suele ocurrir en este tipo de encuentros. Además, aquellos argentinos que asistan al encuentro, deberán retornar con celeridad a sus respectivos lugares de hospedaje. Esto, teniendo en cuenta que el encuentro termina a las 21.

El cuerpo técnico, por su parte, mantiene el foco en lo deportivo. El objetivo es claro: conseguir un buen resultado que permita acomodarse en el grupo.

En medio de un clima tenso a nivel social y con restricciones vigentes, Boca afrontará un partido clave con un condimento extra. Uno que no depende de la pelota, pero que sin dudas forma parte del desafío.

La lista de convocados por Ubeda y la probable formación de Boca Juniors

Claudio Úbeda dio a conocer la lista de convocados y no cuenta con un futbolista que es titular desde su llegada al club. Se trata de Adam Bareiro, que fue expulsado por doble amarilla ante Cruzeiro en Brasil. El delantero paraguayo dejó al Xeneize con uno menos sobre el final de la primera parte en Belo Horizonte y no podrá ser parte de un duelo clave.

Úbeda deberá buscar variantes en la zona de ataque luego de la rotación ante Central Córdoba en Santiago del Estero, en el cierre de la fase regular del Torneo Apertura. Milton Giménez aparece como el principal candidato para reemplazar a Bareiro.

Otra de las opciones es Exequiel Zeballos: el Chango tuvo un buen desempeño ante el Ferroviario y comienza a ganar confianza y terreno en la consideración del DT. Además, Alan Velasco podría ser un reemplazo para Bareiro, pero si lo incluye debería cambiar el esquema.

El juvenil que vuelve es el arquero de 21 años, Fernando Rodríguez. El guardameta ya había viajado con el plantel profesional por primera vez en la fecha anterior de la Copa Libertadores ante Cruzeiro y vuelve a ser parte de la lista.

El Xeneize va en busca de la victoria para acomodarse en el primer lugar de su grupo ante un rival que no sumó ningún punto en las primeras tres jornadas. Por ahora, Boca comparte liderato con Universidad Católica y el club brasileño.

La posible formación de Boca vs. Barcelona de Ecuador en Copa Libertadores

Leandro Brey; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Milton Delgado, Santiago Ascacíbar, Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Milton Giménez o Exequiel Zeballos. DT: Claudio Úbeda.