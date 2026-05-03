Se definen los clasificados a los octavos de final del Apertura: así están las posiciones del torneo y los cruces

Estudiantes le ganó a Platense y terminó en la cima de la Zona A. Además, Independiente superó a San Lorenzo y ambos avanzaron. En tanto, Boca se impuso ante Central Córdoba

Este sábado comenzó la última fecha del Torneo Apertura, que determinará cuáles serán los 16 clasificados a los octavos de final rumbo a pelear por el título del primer semestre en el fútbol argentino. Hubo seis duelos estipulados en este inicio del fin de semana, aunque se destacó el clásico entre San Lorenzo e Independiente y la presentación de Boca Juniors.

La grilla tuvo su inicio en el estadio Claudio Fabián Tapia con la derrota de Barracas Central ante Banfield. Además, Lanús -ya clasificado- igualó sin goles con Deportivo Riestra. En la continuidad, el Xeneize le ganó a Central Córdoba en Santiago del Estero.

En contraposición, el estadio Nuevo Gasómetro recibió una final por la clasificación a la próxima ronda. El Rojo de Gustavo Quinteros ganó y accedió a la siguiente instancia, mientras que el Ciclón de Gustavo Álvarez avanzó de fase de todos modos.

Uno de los rivales directos de ambos era Unión, que jugó a la misma hora contra Talleres en Santa Fe. El Tatengue y la T igualaron 1-1. En el cierre de la jornada, Estudiantes de La Plata le ganó 2-0 a Platense y recuperó la cima de la Zona A.

La novena fecha seguirá este domingo. Independiente Rivadavia visitará Mar del Plata para enfrentar a un Aldosivi sin victorias (13:30). A las 16:00, habrá una dramática definición por el boleto a octavos con cuatro partidos a la misma hora: Rosario Central-Tigre, Racing-Huracán, Gimnasia-Argentinos Juniors y Belgrano-Sarmiento. Se cerrará el día con River Plate y Atlético Tucumán (18:30).