    • 3 de mayo de 2026 - 11:26

    Se definen los clasificados a los octavos de final del Apertura: así están las posiciones del torneo y los cruces

    Estudiantes le ganó a Platense y terminó en la cima de la Zona A. Además, Independiente superó a San Lorenzo y ambos avanzaron. En tanto, Boca se impuso ante Central Córdoba

    Estudiantes de La Plata es el último campeón del fútbol argentino.

    Estudiantes de La Plata es el último campeón del fútbol argentino.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Este sábado comenzó la última fecha del Torneo Apertura, que determinará cuáles serán los 16 clasificados a los octavos de final rumbo a pelear por el título del primer semestre en el fútbol argentino. Hubo seis duelos estipulados en este inicio del fin de semana, aunque se destacó el clásico entre San Lorenzo e Independiente y la presentación de Boca Juniors.

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    La grilla tuvo su inicio en el estadio Claudio Fabián Tapia con la derrota de Barracas Central ante Banfield. Además, Lanús -ya clasificado- igualó sin goles con Deportivo Riestra. En la continuidad, el Xeneize le ganó a Central Córdoba en Santiago del Estero.

    En contraposición, el estadio Nuevo Gasómetro recibió una final por la clasificación a la próxima ronda. El Rojo de Gustavo Quinteros ganó y accedió a la siguiente instancia, mientras que el Ciclón de Gustavo Álvarez avanzó de fase de todos modos.

    Uno de los rivales directos de ambos era Unión, que jugó a la misma hora contra Talleres en Santa Fe. El Tatengue y la T igualaron 1-1. En el cierre de la jornada, Estudiantes de La Plata le ganó 2-0 a Platense y recuperó la cima de la Zona A.

    La novena fecha seguirá este domingo. Independiente Rivadavia visitará Mar del Plata para enfrentar a un Aldosivi sin victorias (13:30). A las 16:00, habrá una dramática definición por el boleto a octavos con cuatro partidos a la misma hora: Rosario Central-Tigre, Racing-Huracán, Gimnasia-Argentinos Juniors y Belgrano-Sarmiento. Se cerrará el día con River Plate y Atlético Tucumán (18:30).

    Por último, el lunes figuran tres compromisos. El primero de ellos será vital para definir la Zona A porque Defensa y Justicia necesita vencer a Gimnasia y Esgrima en Mendoza (17:00). Más adelante, Vélez-Newell’s (19:15) y Estudiantes de Río Cuarto-Instituto (21:30).

    Estos serían los cruces de octavos de final hoy

    • Estudiantes vs. Barracas Central
    • Boca Juniors vs. Huracán
    • Vélez vs. Gimnasia
    • Talleres vs. Belgrano
    • Rosario Central vs. Independiente
    • Argentinos Juniors vs. Lanús
    • River Plate vs. San Lorenzo
    • Independiente Rivadavia vs. Unión

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