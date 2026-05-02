Torneo Apertura de AFA: Boca hizo lo suyo con Central Córdoba y espera

Boca Juniors le ganó 2-1 a Central Córdoba de Santiago del Estero, en condición de visitante, en el marco del pendiente de la novena fecha de la Zona A del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol y, momentaneamente, es el líder con 30 puntos a la espera de lo que haga Estudiantes.

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En el estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero, Alan Velasco abrió el marcador a los 43 minutos y Milton Giménez amplió la ventaja a los 45. En el complemento, el uruguayo Michael Santos descontó a los 11 minutos.

Con este resultado, el equipo de Claudio Úbeda alcanza los 30 puntos y escala momentaneamente a lo más alto de la Zona A, a la espera de lo que hagan Estudiantes de La Plata y Vélez que pueden superarlo.

En lo pronto, Boca viajará a Ecuador para visitar a Barcelona de Guayaquil el martes desde las 21, en el estadio Banco Pichincha, por la tercera fecha del Grupo D de la Copa Libertadores.

Por su parte, el equipo de Lucas Pusineri cierra un pobre primer semestre del año finalizando el Torneo Apertura en la antepenúltima posición de la Zona A con 16 puntos, a cinco del último que es Deportivo Riestra.

CONTUNDENCIA DE BOCA

En un primer tiempo parejo, de ida y vuelta, el equipo de Claudio Úbeda marcó la ventaja con dos jugadas cerca del entretiempo con los tantos de Alan Velasco y Milton Giménez.

El ex Independiente aprovechó un rebote en un defensor que dejó fuera de acción a Alan Aguerre y posteriormente, el centroatacante cumplió con la ley del ex tras una gran jugada de Exequiel Zeballos.

En el complemento, el local descontó rápidamente con un centro que conectó Michael Santos al gol tras un cabezazo en posición dudosa y le puso suspenso al partido.

El ex Vélez tuvo el empate con una mediavuelta que atajó Leandro Brey y posteriormente, Miguel Merentiel falló dos chances muy claras para ampliar la ventaja.

El Xeneize, con equipo alternativo, sumó tres puntos que lo ubican en la cima de la Zona A y deberá esperar que Estudiantes no gane ante Platense para saber si puede definir hasta la final en La Bombonera.