Torneo Apertura de AFA: River Plate recibe a Atlético Tucumán con un objetivo

River Plate recibirá este domingo a Atlético Tucumán, por la novena fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol, en busca de un triunfo que le permita asegurarse la segunda posición en la Zona B. Una plaza confirmada ya en los Play Offs pero con el objetivo de terminar bien arriba.

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El enfrentamiento, que está programado para las 18:30, se llevará a cabo en el Estadio Monumental y se podrá ver a través de ESPN Premium. El árbitro será Yael Falcón Pérez, mientras que en el VAR estará Felipe Viola.

River llega a esta última fecha de la primera fase del Torneo Apertura, con la clasificación asegurada a los playoffs y con muy buenas chances de finalizar en la segunda posición de la Zona B.

Los dirigidos por Eduardo “Chacho” Coudet actualmente tienen 29 puntos y vienen de conseguir un sólido triunfo en la decimosexta fecha ante Aldosivi de Mar del Plata por 3-1.

De cara a este encuentro, Coudet pondría un equipo con mayoría de jugadores que suelen ser suplentes, con el objetivo de darle descanso a los habituales titulares debido a que entre semana jugaron por Copa Sudamericana (triunfo como visitante ante Bragantino de Brasil) y el próximo jueves recibirán a Carabobo en Venezuela.

Atlético Tucumán, por su parte, tuvo una muy floja primera fase en la que solo pudo sumar 11 puntos, por lo que actualmente se ubica decimotercero en la Zona B y ya no tiene posibilidades de avanzar a los playoffs.

En la última fecha, los dirigidos por Julio César Falcioni igualaron 1-1 como locales ante Banfield.

PROBABLES FORMACIONES

RIVER PLATE

Santiago Beltrán; Fabricio Bustos, Germán Pezzella, Lautaro Rivero, Matías Viña; Lucas Silva; Kendry Páez, Giuliano Galoppo, Juan Cruz Meza o Ian Subiabre; Joaquín Freitas y Facundo Colidio o Maximiliano Salas. DT: Eduardo Coudet.

ATLETICO TUCUMAN

Luis ingolotti; Ignacio Galván, Gastón Suso, Clever Ferreira, Maximiliano Villa; Leonel Vega, Lautaro Godoy; Nicolás Laméndola, Franco Nicola, Renzo Tesuri; Leandro Díaz. DT: Julio César Falcioni.

Estadio: Monumental

Árbitro: Yael Falcón Pérez

VAR: Felipe Viola

Hora: 18:30.

TV: ESPN Premium