Torneo Apertura: Desamparados, el único líder va de visita a La Bebida

En la recta final del Torneo Apertura de la Liga Sanjuanina, no hay pausa. Este viernes feriado, la fecha 14 tendrá acción en La Bebida y en Ullum con dos interesantes partidos. Rivadavia recibirá al líder, Desamparados y San Lorenzo será anfitrión de Defensores.

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Quedarán luego de esta jornada, tres partidos más para finalizar la fase clasificatoria y la pelea por meterse en esa zona de Cuartos de Final es intensa.

Sportivo Rivadavia ya no tiene chances de clasificación pero cuando reciba desde las 16,30 al líder, Sportivo Desamparados querrá demostrarse que está a la altura de los mejores del año en San Juan.

En el otro partido, en la Villa Aurora de Ullum, San Lorenzo buscará su recuperación y también tres puntos que lo consoliden en zona de Reducido ante Defensores de Argentinos que se recuperó y necesita sumar.

El sábado 2 de mayo, la actividad seguirá con dos partidos por demás atractivos. En la calle Sargento Cabral, Colón Junior que está hoy tercero en las posiciones será local de FC López Peláez que pelea por meterse en los Cuartos de Final.

Mientras que en La Rinconada, Atenas Pocito recibirá a Marquesado con el objetivo de un triunfo que lo acomode en la zona de clasificación.

El domingo, la actividad tendrá una cartelera más que interesante. En Zonda, Juventud Zondina recibirá al Atlético Trinidad, mientras que en el Este, habrá partidazo cuando Sportivo 9 de Julio sea local del entonado Atlético Minero.

En Chimbas, Sportivo Peñarol jugará ante el golpeado Villa Ibañez de Ullum y completando, en el estadio Del Centenario, en Santa Lucía, Atlético Alianza recibirá al Deportivo Carpintería.

La fecha comenzó en la noche del jueves con el partido entre Unión y Sarmiento de Zonda.