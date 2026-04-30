River lo ganó sobre la hora ante Bragantino por la Copa Sudamericana

En un final electrizante, River Plate logró un triunfo clave en Brasil al imponerse sobre Bragantino en los últimos minutos del partido por la Copa Sudamericana . El equipo argentino resistió momentos críticos y lo definió sobre el cierre.

River Plate venció 3-1 a Aldosivi y volvió al triunfo luego de la derrota en el Superclásico

El único gol del encuentro llegó a los 48 minutos del segundo tiempo , cuando Lucas Martínez Quarta apareció de cabeza tras un córner ejecutado por Marcos Acuña y una asistencia de Lucas Silva, para sellar el 1-0 definitivo.

¡AGÓNICO CABEZAZO GOLEADOR DEL CHINO MARTÍNEZ QUARTA PARA EL 1-0 DE RIVER ANTE BRAGANTINO POR LA #Sudamericana ! #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/y9kxVccPOo

El partido fue intenso de principio a fin y tuvo como gran figura a Santiago Beltrán , quien sostuvo al equipo con varias atajadas clave, incluyendo un penal detenido a Eduardo Sasha en el segundo tiempo , que mantuvo el marcador en cero en un momento determinante.

Gigante Santi Beltrán para atajarle el penal a Sasha en el inicio del segundo tiempo pic.twitter.com/wujgGarrS6

Bragantino generó numerosas situaciones, especialmente en el primer tiempo con llegadas de Isidro Pitta y Lucas Barbosa, pero se encontró con un arquero sólido y una defensa que resistió la presión.

En el complemento, el desarrollo cambió tras la expulsión de Alix Vinicius a los 13 minutos del segundo tiempo, lo que dejó al conjunto brasileño con diez jugadores y permitió a River adelantarse en el campo.

El equipo de Eduardo Coudet aprovechó ese contexto y comenzó a generar más peligro, con remates de Galoppo, Acuña y Colidio, hasta que finalmente encontró el premio en el cierre del partido.

Con este resultado, River suma tres puntos fundamentales en el Grupo H de la Copa Sudamericana, en un encuentro que tuvo de todo: VAR, penal, expulsión y un desenlace dramático.

Síntesis

RB Bragantino 0 – River Plate 1

Gol: 48' 2T Lucas Martínez Quarta (RP).

Incidencias: 7' 2T Santiago Beltrán (RP) le atajó un penal a Eduardo Sasha (RB). 13' 2T expulsado Alix Vinicius (RB) por doble amarilla.

Árbitro: Wilmar Roldán.

Estadio: Cícero de Souza Marques.

RB Bragantino: Cleiton; José Hurtado, Pedro Henrique, Alix Vinicius, Juninho Capixaba; Matheus Fernandes (34' 1T Gustavinho), Gabriel (34' 2T Fabinho); Lucas Barbosa, Eduardo Sasha (15' 2T Gustavo Marques), José María Herrera (34' 2T Fernando); Isidro Pitta. DT: Vágner Mancini.

River Plate: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Tomás Galván (37' 2T Joaquín Freitas), Aníbal Moreno (44' 2T Lucas Silva), Juan Cruz Meza (0' 2T Giuliano Galoppo); Ian Subiabre (0' 2T Kendry Páez), Maximiliano Salas (44' 2T Agustín Ruberto), Facundo Colidio. DT: Eduardo Coudet.