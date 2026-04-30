    • 30 de abril de 2026 - 23:10

    River lo ganó sobre la hora ante Bragantino por la Copa Sudamericana

    River venció 1-0 a Bragantino en Brasil por la Copa Sudamericana con un gol agónico de Martínez Quarta tras un partido intenso.

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    En un final electrizante, River Plate logró un triunfo clave en Brasil al imponerse sobre Bragantino en los últimos minutos del partido por la Copa Sudamericana. El equipo argentino resistió momentos críticos y lo definió sobre el cierre.

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    El único gol del encuentro llegó a los 48 minutos del segundo tiempo, cuando Lucas Martínez Quarta apareció de cabeza tras un córner ejecutado por Marcos Acuña y una asistencia de Lucas Silva, para sellar el 1-0 definitivo.

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    River Plate en la Copa Sudamericana

    El partido fue intenso de principio a fin y tuvo como gran figura a Santiago Beltrán, quien sostuvo al equipo con varias atajadas clave, incluyendo un penal detenido a Eduardo Sasha en el segundo tiempo, que mantuvo el marcador en cero en un momento determinante.

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    Bragantino generó numerosas situaciones, especialmente en el primer tiempo con llegadas de Isidro Pitta y Lucas Barbosa, pero se encontró con un arquero sólido y una defensa que resistió la presión.

    En el complemento, el desarrollo cambió tras la expulsión de Alix Vinicius a los 13 minutos del segundo tiempo, lo que dejó al conjunto brasileño con diez jugadores y permitió a River adelantarse en el campo.

    El equipo de Eduardo Coudet aprovechó ese contexto y comenzó a generar más peligro, con remates de Galoppo, Acuña y Colidio, hasta que finalmente encontró el premio en el cierre del partido.

    Con este resultado, River suma tres puntos fundamentales en el Grupo H de la Copa Sudamericana, en un encuentro que tuvo de todo: VAR, penal, expulsión y un desenlace dramático.

    Síntesis

    RB Bragantino 0 – River Plate 1

    Gol: 48' 2T Lucas Martínez Quarta (RP).

    Incidencias: 7' 2T Santiago Beltrán (RP) le atajó un penal a Eduardo Sasha (RB). 13' 2T expulsado Alix Vinicius (RB) por doble amarilla.

    Árbitro: Wilmar Roldán.

    Estadio: Cícero de Souza Marques.

    RB Bragantino: Cleiton; José Hurtado, Pedro Henrique, Alix Vinicius, Juninho Capixaba; Matheus Fernandes (34' 1T Gustavinho), Gabriel (34' 2T Fabinho); Lucas Barbosa, Eduardo Sasha (15' 2T Gustavo Marques), José María Herrera (34' 2T Fernando); Isidro Pitta. DT: Vágner Mancini.

    River Plate: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Tomás Galván (37' 2T Joaquín Freitas), Aníbal Moreno (44' 2T Lucas Silva), Juan Cruz Meza (0' 2T Giuliano Galoppo); Ian Subiabre (0' 2T Kendry Páez), Maximiliano Salas (44' 2T Agustín Ruberto), Facundo Colidio. DT: Eduardo Coudet.

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