    • 30 de abril de 2026 - 06:47

    Copa Sudamericana: River viaja a Brasil para seguir siendo líder

    Este jueves, River vistará al Red Bull Bragantino de Brasil desde las 21,30 con una formación bien titular.

    Titular. Aníbal Moreno se convirtió en pieza clave de River que este jueves juega en Brasil por la Sudamericana.

    Titular. Aníbal Moreno se convirtió en pieza clave de River que este jueves juega en Brasil por la Sudamericana.

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    River Plate buscará afirmarse como líder del Grupo H de la Copa Sudamericana en su visita al Red Bull Bragantino de Brasil, este jueves por la tercera fecha del certamen continental. El partido tendrá lugar en el estadio Nabi Abi Chedid desde las 21.30 del jueves y contará con el arbitraje del colombiano Wilmar Roldán.

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    El equipo de Eduardo Coudet llega a este encuentro tras vencer 3-1 a Aldosivi de Mar del Plata, el pasado sábado en el estadio Monumental, por la decimosexta fecha de la Zona B del Torneo Apertura de la Liga Profesional.

    Tras empezar ganando con el gol de Giuliano Galoppo en la primera parte, el ´Tiburón´ logró empatarlo con el tanto de Tomás Fernández a los 27 del complemento y le complicó la noche a River que, sin sobrarle nada ni lucirse, logró llevarse la victoria sobre el final con los goles de Facundo Colidio y el ecuatoriano Kendry Páez.

    Justamente, para esta visita al Red Bull Bragantino, el entrenador Coudet repetirá 8 de los 11 jugadores que empezaron el partido ante Aldosivi y una de las dudas radica en el ingreso como titular de Páez o la ratificación de Ian Subiabre como puntero izquierdo.

    Además, la otra disyuntiva que tiene el director técnico riverplatense es el mantener al cuestionado Maximiliano Salas como delantero o reemplazarlo por el juvenil Joaquín Freitas que acumula buenos ingresos en los últimos partidos.

    Por su parte, el equipo de Vágner Mancini llega a este encuentro tras perder 1-0 con Palmeiras, el domingo en condición de local, por la decimotercera fecha del Brasileirao que lo tiene noveno con 17 puntos.

    Para recibir a River, el entrenador Mancini mantiene una sola duda: el ingreso del uruguayo Ignacio Sosa o la ratificación de Matheus Fernandes como mediocampista central.

    PROBABLES FORMACIONES

    Red Bull Bragantino (Brasil): Tiago Volpi; José Hurtado, Pedro Henrique, Gustavo Marques, Juninho Capixaba; Gabriel Girotto, Matheus Fernandes o Ignacio Sosa; Lucas Barobosa, Eduardo Sasha, Henry Mosquera; Isidro Pitta. DT: Vágner Mancini.

    River Plate: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Giuliano Galoppo, Tomás Galván,Ian Subiabre o Kendry Páez; Facundo Colidio y Maximiliano Salas o Joaquín Freitas. DT: Eduardo Coudet.

    Estadio: Nabi Abi Chedid, Braganca Paulista.

    Árbitro: Wilmar Roldán (Colombia)

    Hora: 21,30

    TV: Disney+ y ESPN

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