Copa Sudamericana: River viaja a Brasil para seguir siendo líder

Este jueves, River vistará al Red Bull Bragantino de Brasil desde las 21,30 con una formación bien titular.

Titular. Aníbal Moreno se convirtió en pieza clave de River que este jueves juega en Brasil por la Sudamericana.

River Plate buscará afirmarse como líder del Grupo H de la Copa Sudamericana en su visita al Red Bull Bragantino de Brasil, este jueves por la tercera fecha del certamen continental. El partido tendrá lugar en el estadio Nabi Abi Chedid desde las 21.30 del jueves y contará con el arbitraje del colombiano Wilmar Roldán.

El equipo de Eduardo Coudet llega a este encuentro tras vencer 3-1 a Aldosivi de Mar del Plata, el pasado sábado en el estadio Monumental, por la decimosexta fecha de la Zona B del Torneo Apertura de la Liga Profesional.

Tras empezar ganando con el gol de Giuliano Galoppo en la primera parte, el ´Tiburón´ logró empatarlo con el tanto de Tomás Fernández a los 27 del complemento y le complicó la noche a River que, sin sobrarle nada ni lucirse, logró llevarse la victoria sobre el final con los goles de Facundo Colidio y el ecuatoriano Kendry Páez.

Justamente, para esta visita al Red Bull Bragantino, el entrenador Coudet repetirá 8 de los 11 jugadores que empezaron el partido ante Aldosivi y una de las dudas radica en el ingreso como titular de Páez o la ratificación de Ian Subiabre como puntero izquierdo.

Además, la otra disyuntiva que tiene el director técnico riverplatense es el mantener al cuestionado Maximiliano Salas como delantero o reemplazarlo por el juvenil Joaquín Freitas que acumula buenos ingresos en los últimos partidos.