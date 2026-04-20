    • 20 de abril de 2026 - 17:24

    Sebastián Driussi sufrió un desgarro y se perderá partidos clave de River en el cierre del semestre

    El delantero salió reemplazado en el primer tiempo del Superclásico. Es la sexta lesión que sufre desde su vuelta al Millonario en enero de 2025.

    Sebastián Driussi sufrió un nuevo desgarro.

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    A falta de confirmación oficial de River, la cual se producirá el martes cuando el plantel vuelva a los entrenamientos, trascendió que la lesión del delantero es un desgarro grado 3, diagnóstico que lo deja fuera de una serie de partidos clave en el cierre del semestre.

    Eduardo Coudet deberá buscar variantes en la zona de ataque en una recta de la temporada que será fundamental: se juegan los Playoffs del Torneo Apertura y el final de la fase de grupos de la Copa Sudamericana, antes del Mundial 2026.

    En principio, se perdería los dos partidos que le quedan al Millonario por la fase de grupos del Torneo Apertura (Aldosivi y el postergado de la fecha 9 ante Atlético Tucumán) y el cruce de octavos de final. También faltaría a los duelos ante RB Bragantino y Carabobo por la Copa Sudamericana.

    El principal reemplazante empieza a ser Salas, ya que fue el que ingresó ante Boca y el que tiene características más similares al propio Driussi. Joaquín Freitas aparece como otra variante y aunque esté más relegado, Agustín Ruberto es otro de los delanteros del plantel.

    El antecedente del delantero de 30 años es que ya había sufrido un desgarro de grado 1 en el isquiotibial izquierdo en el mes de febrero y pasó casi un mes sin volver a jugar. Con la de ahora, será su segunda lesión de una magnitud similar en el año.

    Además, había sido reemplazado en el partido ante Huracán en marzo, por una pubalgia y dolor en la zona. "Aparentemente muscular no es nada, sino el tema del pubis que molesta y te impide hacer cosas”, declaró Coudet en aquel momento.

    Es la sexta lesión que Driussi sufre desde su vuelta a River en enero de 2025 procedente del Austin de la MLS. En total, se perdió 20 partidos por problemas musculares y un esguince de tobillo.

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