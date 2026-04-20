    • 20 de abril de 2026 - 18:11

    Dos triunfos sanjuaninos en el torneo del karting mendocino

    Los pilotos sanjuaninos Josué Martos en Infantil, y Valentino Bocelli en 125cc, fueron dominadores absolutos de sus categorías en la segunda fecha.

    Victoria. San Juan estuvo más que bien representado en el torneo mendocino de karting.

    Victoria. San Juan estuvo más que bien representado en el torneo mendocino de karting.

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    Este fin de semana se corrió la segunda fecha del Campeonato Mendocino de Karting, en el kartodromo “Cuidad de San Martín”, evento que tuvo a tres pilotos sanjuaninos presentes: Josué Martos en categoría Infantil, Valentino Bocelli en Senior y Junior, al igual que Delfina Flaqué en esta última categoría.

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    JOSUÉ MARTOS

    Dominó a voluntad todo el fin de semana, llevándose entrenamiento, clasificación, serie y final. Tal cual ocurrió el 22 de marzo pasado, en la apertura del certamen y con la atención del equipo local Basco Racing, sumó todos los puntos en juego.

    En la prueba oficial comenzó la jornada con un tiempo de 50.297, logrando el primer puesto y aventajando por 760 milésimas a su principal escolta. Luego en clasificación marcó 50.131, para continuar en lo más alto de la categoría, largando la serie desde esa posición y dominando a voluntad, sacando una diferencia de 4.778 al segundo puesto, con un mejor tiempo de 49.046. La final lo tuvo comandando las acciones, donde en las 12 vueltas amplió su ventaja e hizo el mejor tiempo del fin de semana (48.788).

    VALENTINO BOCELLI

    En categoría 125cc Junior, comenzó dominando las pruebas libres, marcando el mejor tiempo con 1:01.283, registro que mejoró en clasificación (1:00.092), pero le alcanzó para quedar en el quinto puesto. En esa posición largó la serie y escaló hasta el segundo puesto, quedando lejos de la punta pero avanzando algunas posiciones. La carrera final la ganó con una diferencia de 233 milésimas a Thiago Pontoni, en una lucha en pista que lo tuvo como vencedor al sanjuanino. El tiempo total fue de 14:56.990.

    En 125cc Senior, arrancó la actividad con un tiempo de 57.961 en el entrenamiento oficial, registro que mejoró considerablemente en clasificación (56.117), para ubicarse en el sexto puesto, a 720 milésimas del líder. En la serie sufrió un abandono por un toque, pero en la carrera final hizo una gran remontada del noveno al quinto lugar, que le permite sumar muchos puntos para el campeonato y seguir adquiriendo experiencia en la categoría mayor.

    DELFINA FLAQUÉ

    En la prueba oficial logró el segundo lugar, por detrás de Valentino Bocelli, posición que repitió en clasificación, pero siendo escolta del mendocino Thiago Pontoni, con un tiempo de 58.314. En la serie perdió algunos puestos terminando en el quinto lugar, misma posición en la que llegó en la carrera final, sumando experiencia en esa categoría ante rivales de mucha jerarquía y pilotos que llevan varios años en esa categoría.

    La tercera fecha del campeonato mendocino será el próximo domingo 17 de mayo en el mismo escenario.

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