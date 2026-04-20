World Cup 2026 de patinaje artístico: Jesús Morte es el nuevo campeón

Jesús Octavio Morte ganó en la categoría Libre Masculino Juvenil de Patinaje artístico en el evento, organizado por World Skate y desarrollado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires donde se reunió a la élite del patinaje mundial. Morte Brizuela alcanzó la cima del podio tras una ejecución técnica y artística sobresaliente, obteniendo una calificación final de 113.16 puntos.

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El patinador sanjuanino logró quedarse con la categoría Free Skating Men Youth (Libre Masculino Juvenil), durante la Artistic World Cup 2026. Con este resultado, el joven atleta superó ampliamente a sus competidores directos, Cesar Caballero (Paraguay) y Neyen Lafuente (Argentina), logrando el primer puesto tanto en el programa corto como en el largo.

El patinador de nuestra provincia representa al Andino Patín Club y tiene el acompañamiento de su entrenadora Mariana Rodríguez Pi, como así también el apoyo de la Secretaría de Deporte.

Este logro posiciona a este deportista en lo más alto del escenario internacional y reafirma el crecimiento sostenido de nuestra disciplina, el talento de las nuevas generaciones de patinadores, y el acompañamiento del Estado a deportistas con proyección internacional, ya que Morte se ganó un lugar en la final a disputarse en Cesena, Italia, del 1 al 7 de junio del corriente año.