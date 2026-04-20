    • 20 de abril de 2026 - 20:23

    World Cup 2026 de patinaje artístico: Jesús Morte es el nuevo campeón

    El patinador sanjuanino Jesús Octavio Morte ganó en la categoría Libre Masculino Juvenil de Patinaje Artístico, en un evento realizado en Buenos Aires.

    Campeón. Jesús Morte ganó en Buenos Aires en una de las pruebas más importantes del patinaje artístico.

    Campeón. Jesús Morte ganó en Buenos Aires en una de las pruebas más importantes del patinaje artístico.

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    Jesús Octavio Morte ganó en la categoría Libre Masculino Juvenil de Patinaje artístico en el evento, organizado por World Skate y desarrollado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires donde se reunió a la élite del patinaje mundial. Morte Brizuela alcanzó la cima del podio tras una ejecución técnica y artística sobresaliente, obteniendo una calificación final de 113.16 puntos.

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    El patinador sanjuanino logró quedarse con la categoría Free Skating Men Youth (Libre Masculino Juvenil), durante la Artistic World Cup 2026. Con este resultado, el joven atleta superó ampliamente a sus competidores directos, Cesar Caballero (Paraguay) y Neyen Lafuente (Argentina), logrando el primer puesto tanto en el programa corto como en el largo.

    Resultados Finales - Free Skating Men Youth

    Jesús Octavio Morte Brizuela (ARG) – 113.16 pts.

    Cesar Caballero (PAR) – 85.96 pts.

    Neyen Lafuente (ARG) – 85.25 pts.

    El patinador de nuestra provincia representa al Andino Patín Club y tiene el acompañamiento de su entrenadora Mariana Rodríguez Pi, como así también el apoyo de la Secretaría de Deporte.

    Este logro posiciona a este deportista en lo más alto del escenario internacional y reafirma el crecimiento sostenido de nuestra disciplina, el talento de las nuevas generaciones de patinadores, y el acompañamiento del Estado a deportistas con proyección internacional, ya que Morte se ganó un lugar en la final a disputarse en Cesena, Italia, del 1 al 7 de junio del corriente año.

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