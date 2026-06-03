Más de 800 deportistas participarán en nacionales de patinaje artístico en San Juan

El Velódromo Chancay reunirá a patinadores de distintos puntos del país en una de las fechas destacadas del calendario del patinaje artístico.

Nacional. San Juan será escenario del mejor patinaje artístico del país en el Velódromo Chancay.

La provincia se convertirá en el epicentro del patinaje artístico del país con un prestigioso evento de nivel federal. Del 7 al 12 de junio se disputará la Copa Apertura de Danza Nacional y Campeonato Adulto 2026 . La organización del certamen está a cargo de la Federación de Patinaje Artístico de San Juan.

El escenario principal del torneo será el Velódromo Multipropósito Vicente Alejo Chancay y recibirá a atletas, entrenadores y jueces argentinos. Las jornadas incluirán exigentes pruebas de Danza Obligatoria, Style Dance, Free Dance y Figuras Obligatorias. La competencia abarcará categorías desde los niveles iniciales hasta las divisiones más avanzadas.

El cronograma oficial comenzará el domingo 7 de junio a las 8 horas con las categorías formativas e infantiles. El martes 9 se realizará el tradicional acto ceremonial junto a las disciplinas Junior, Senior y Juvenil. La actividad continuará durante toda la semana y concluirá el viernes 12 con las premiaciones finales.