    • 5 de junio de 2026 - 18:27

    El Vasco Arruabarrena ya dio el si para el regreso a Boca Juniors

    Riquelme lo llamó y hubo contacto positivo para Boca. Ajustan detalles y podría concretarse en las próximas horas,

    Positivo. Riquelme llamó al Vasco Arruabarrena y su regreso a Boca está encaminado.

    Positivo. Riquelme llamó al Vasco Arruabarrena y su regreso a Boca está encaminado.

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    A pocos días de la confirmación del final del ciclo de Claudio Úbeda como entrenador de Boca, el presidente del club Riquelme, se movió rápido, levantó el teléfono y le ofreció el cargo a Rodolfo Arruabarrena, quien le dio una respuesta afirmativa y quedó a un paso de tener su segundo ciclo al frente del Xeneize.

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    Tan solo 48 horas después de que el Sifón oficialmente finalice su vínculo con Boca, al Vasco le sonó el teléfono mientras descansaba en un campo en la zona de General Las Heras, provincia de Buenos Aires.

    Allí, con poca señal, el exfutbolista del Xeneize atendió y del otro lado estaba Riquelme, con el ofrecimiento de tomar las riendas del club. La respuesta del entrenador fue afirmativa en cuanto a las ganas, aunque ahora resta una segunda charla sobre el proyecto deportivo y los números, algo que seguramente se dará durante el fin de semana.

    PASADO BOQUENSE

    De confirmarse, el Vasco tendrá así su segundo ciclo al frente del conjunto de la Ribera, después de su paso entre 2014 y 2016. Aquella vez, después de lo que fue la tumultuosa salida de Carlos Bianchi tras una tercera etapa con más sombras que luces, el exlateral izquierdo de Boca agarró un fierro caliente, encaminó al equipo y coronó con dos títulos locales: el torneo de la liga y la Copa Argentina 2015.

    Después, las dolorosas eliminaciones ante River en la Copa Sudamericana 2014 y la Copa Libertadores 2015 macaron al entrenador, sobre todo después del episodio del gas pimienta. Así, al finalizar su ciclo, decidió continuar su carrera en el exterior, con pasos por Al-Wasl (Emiratos Árabes Unidos), Al-Rayyan (Qatar), Shabab Al-Ahli (Emiratos Árabes Unidos), Pyramids (Egipto), Al-Taawoun (Arabia Saudita) y la selección de Emiratos Árabes Unidos, en donde no logró la clasificación al Mundial de Qatar 2022.

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