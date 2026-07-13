Sebastián Villa pasó la revisión médica y es nuevo jugador de Boca

Sebastián Villa superó este lunes la revisión médica y quedó a un paso de iniciar su segundo ciclo en Boca . El delantero colombiano fue recibido por hinchas, firmó autógrafos y se sacó fotos antes de retirarse. Ahora completará la firma de un contrato por cuatro temporadas .

Boca confirmó cuándo se harán la revisión médica Montero y Villa para firmar como refuerzos

El atacante había viajado durante la noche desde Mendoza hacia Buenos Aires y se presentó por la mañana en un centro médico porteño.

La incorporación se concretó después de que Boca alcanzara un acuerdo con Independiente Rivadavia. El club de la Ribera desembolsará alrededor de 6,5 millones de dólares por la transferencia del futbolista de 30 años, quien viene de completar un destacado semestre con el conjunto mendocino.

Tras completar la revisión médica , Villa se acercó a los hinchas que aguardaban en la puerta del centro médico. El colombiano firmó autógrafos, posó para fotografías y recibió distintas muestras de apoyo antes de retirarse para continuar con los trámites de su incorporación.

Cuándo podría volver a jugar Sebastián Villa en Boca

Una vez rubricado el vínculo, Villa quedará a disposición de Rodolfo Arruabarrena. El entrenador evaluará su condición física en los primeros entrenamientos antes de decidir si lo convoca para el próximo compromiso oficial.

La primera posibilidad es el partido ante Sarmiento de Junín, previsto para este jueves a las 21.45 en el estadio de Newell’s, por la Copa Argentina. Si el cuerpo técnico decide esperar, su regreso podría producirse el 23 de julio frente a O’Higgins de Chile, por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana.

Villa llega después de disputar 20 encuentros durante el último semestre con Independiente Rivadavia, período en el que convirtió tres goles y entregó ocho asistencias. Su rendimiento volvió a colocarlo entre los nombres destacados del mercado de pases y aceleró el interés de Juan Román Riquelme por repatriarlo.

Los números de Villa en su primera etapa en Boca

El extremo vistió la camiseta azul y oro entre 2018 y 2023. En esos cinco años disputó 172 partidos, convirtió 29 goles, aportó 32 asistencias y celebró siete títulos. Su primera etapa terminó en medio de una fuerte disputa contractual con la dirigencia.

Tres años después, Boca decidió volver a invertir en su pase y le ofrecerá un vínculo hasta 2030. El colombiano buscará recuperar protagonismo en un equipo que comenzó a reforzarse para afrontar la Copa Argentina y la Copa Sudamericana.

Villa se sumará al lateral Leandro Lozano, mientras que el arquero colombiano Álvaro Montero también se encuentra próximo a completar su incorporación.