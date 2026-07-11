Sebastián Villa vuelve a Boca: acuerdo total con Independiente Rivadavia por 6,5 millones de dólares

Después de varios días de negociaciones, Boca llegó a un acuerdo con Independiente Rivadavia y concretó el regreso de Sebastián Villa . El delantero colombiano volverá a vestir la camiseta azul y oro luego de tres años, en una operación que se cerró por 6,5 millones de dólares por el 100% de su pase.

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La confirmación del traspaso llegó este sábado, tras una serie de reuniones entre las dirigencias de ambos clubes. En las últimas horas, Boca e Independiente Rivadavia avanzaron con el intercambio de documentación para formalizar la transferencia y dejar todo listo para la firma.

Una de las señales que anticipó el desenlace fue la ausencia de Villa en la delegación de la Lepra mendocina que viajó a Córdoba para enfrentar a Tigre por los dieciseisavos de final de la Copa Argentina.

Ahora, el atacante deberá realizarse la revisión médica antes de rubricar un contrato que lo vinculará con Boca por las próximas cuatro temporadas. Una vez cumplido ese paso, se sumará al plantel dirigido por Rodolfo Arruabarrena, que atraviesa la recta final de la pretemporada.

El cuerpo técnico evaluará el estado físico del colombiano para determinar si podrá integrar la lista de convocados para el debut oficial del semestre frente a Sarmiento de Junín, el próximo 16 de julio por la Copa Argentina .

En caso de que no llegue en condiciones para ese compromiso, todo indica que podría reaparecer en la serie de octavos de final de la Copa Sudamericana frente a O'Higgins, prevista para el 23 de julio.

Un regreso impulsado por el propio jugador

Durante toda la negociación, Villa dejó en claro su intención de regresar a Boca. Publicaciones en redes sociales con referencias a los colores azul y amarillo, contactos con Juan Román Riquelme y su deseo de volver a jugar en La Bombonera fueron gestos que acompañaron las conversaciones entre las instituciones.

Su retorno marca el final de una extensa negociación y abre una nueva etapa para un futbolista que ya conoce el club y que buscará recuperar protagonismo.

Un ciclo exitoso, pero también polémico

Villa tuvo su primera etapa en Boca entre 2018 y 2023. En ese período disputó 172 partidos, convirtió 29 goles, entregó 32 asistencias y conquistó siete títulos.

Sin embargo, su salida estuvo marcada por conflictos con el Consejo de Fútbol y por sus problemas judiciales, que derivaron en una condena por violencia de género. Ese contexto generó una fuerte división entre los hinchas y convierte su regreso en una de las decisiones más controvertidas del mercado de pases.

Con el acuerdo ya cerrado, Boca apuesta nuevamente por el talento futbolístico del colombiano, mientras el delantero tendrá la oportunidad de escribir un nuevo capítulo con la camiseta xeneize.