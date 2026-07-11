Los Pumas vencieron a Gales 35-21 en San Juan y desataron una fiesta inolvidable en el Estadio del Bicentenario

San Juan volvió a convertirse en la casa de Los Pumas y el público respondió con el calor de un estadio repleto que empujó al seleccionado durante los 80 minutos durante la fría tarde invernal de este sábado.

En Pocito, Los Pumas se enfrentan a Gales en busca de la recuperación en el Nations Championship

En un ambiente de fiesta, el equipo dirigido por Felipe Contepomi mostró carácter, buen juego y contundencia para imponerse por 35-21 sobre Gales , logrando así su primer triunfo de la temporada en la segunda fecha del Nations Championship del World Rugby .

El comienzo no fue sencillo para el conjunto argentino. Apenas a los tres minutos, Dewi Lake aprovechó el empuje de los forwards galeses para apoyar el primer try del encuentro y Sam Costelow completó la conversión para el 7-0.

La respuesta llegó de inmediato. Apenas tres minutos después, una gran acción colectiva terminó con Joaquín Oviedo apoyando por la punta izquierda para el primer try argentino. Tomás Albornoz acertó la conversión y dejó todo igualado 7-7.

A partir de ese momento, Los Pumas comenzaron a dominar el desarrollo del juego . A los 15 minutos construyeron una jugada de toda la cancha, iniciada por la izquierda y finalizada por Justo Piccardo sobre la derecha, luego de una excelente combinación entre Bautista Delguy y Santiago Carreras. Otra conversión de Albornoz puso el marcador 14-7.

Gales reaccionó cerca del ecuador de la primera mitad. Primero, el árbitro anuló un try de Jac Morgan por una infracción en el ruck y, un minuto más tarde, Rhys Carre sí consiguió apoyar para igualar el marcador 14-14 tras una potente acción de los forwards.

Lejos de sentir el golpe, Argentina cerró el primer tiempo con una ráfaga demoledora. A los 34 minutos apareció Marcos Kremer con toda su potencia para romper la defensa y apoyar el tercer try albiceleste. Cuatro minutos después, una brillante secuencia de pases dejó a Santiago Carreras solo por la punta izquierda para marcar el cuarto try de la tarde. Albornoz no falló en ninguna de las conversiones y Los Pumas se fueron al descanso con una sólida ventaja de 28-14.

Oviedo selló la victoria y San Juan explotó de alegría

En el complemento, Argentina mantuvo el control del partido. Aunque un try de Matías Moroni fue anulado por un knock on previo de Simón Benítez Cruz, el seleccionado siguió atacando con decisión.

La recompensa llegó a los 48 minutos. Justo Piccardo volvió a desequilibrar con una gran corrida y asistió a Joaquín Oviedo, que apoyó su segundo try de la tarde para estirar la diferencia a 35-14. Albornoz completó una tarde perfecta con su quinta conversión.

Sobre el cierre, Ben Warren descontó para Gales y Costelow convirtió para establecer el definitivo 35-21, aunque el resultado nunca estuvo realmente en discusión.

Con el pitazo final, el Estadio del Bicentenario estalló en aplausos. Los jugadores saludaron a un público que acompañó desde el primer minuto y que volvió a demostrar que San Juan vive el rugby con una pasión especial.

La victoria significó mucho más que un resultado positivo. Fue el primer festejo del año para el ciclo de Felipe Contepomi, conseguido con una actuación convincente, cinco tries y un rendimiento colectivo que ilusiona de cara a los próximos desafíos internacionales. En una tarde inolvidable, Los Pumas volvieron a rugir fuerte y San Juan fue, otra vez, el escenario perfecto para una celebración que quedará en la memoria de todos.