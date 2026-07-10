Tercer Tiempo con Los Pumas: disfrute con responsabilidad

En el marco de una nueva ventana internacional de Los Pumas en nuestro país, CCU Argentina, junto a su marca Imperial, impulsa una propuesta orientada a promover formas de disfrute más conscientes y equilibradas. Y será en San Juan, en la previa y después del partido contra Gales del sábado en el Bicentenario.
Bajo el claim “Sumá momentos, elegí 0.0”, la compañía posiciona a Imperial 0.0 como una alternativa que amplía las oportunidades para compartir, integrando el consumo responsable de manera natural en distintos momentos.
La iniciativa se materializa a través de experiencias en todo el país y con el lanzamiento de una lata “Imperial Golden Sin Alcohol Los Pumas” edición limitada, acompañando cada encuentro con una mirada que busca transformar la manera de disfrutar.
JUNTO A LOS PUMAS
En este marco, la propuesta refuerza el rol de Imperial 0.0 como una opción ideal para compartir sin resignar sabor, al tiempo que suma nuevas ocasiones de disfrute. A su vez, la iniciativa apunta a impulsar el crecimiento de la categoría sin alcohol, en línea con hábitos de consumo en evolución, donde cada vez más personas incorporan opciones 0.0 a su rutina.
Durante los días previos a cada partido, CCU junto a Imperial, recorrieron puntos de venta, universidades y clubes, invitando a vivir una experiencia de disfrute responsable a través de degustaciones de Imperial 0.0 y dinámicas con premios. La propuesta se extendió al sábado en los beer gardens ubicados junto al estadio, donde los fanáticos pudieron reunirse y compartir el tradicional tercer tiempo.
“En Imperial queremos estar presentes en esos momentos que hacen único al rugby: el encuentro, el compartir y el tercer tiempo. Con Imperial Sin Alcohol, invitamos a seguir disfrutando con todo el sabor de siempre, en cualquier momento y de manera responsable”, señaló Patrizio Bergomi, Brand Grouper de Imperial.
Por su parte, Juan Pablo Barrale, Gerente de Asuntos Corporativos de CCU Argentina, agregó: “Desde CCU Argentina impulsamos el desarrollo de una cultura de consumo responsable. Vemos que las alternativas 0.0 ganan protagonismo porque responden a nuevas necesidades y amplían las ocasiones de consumo. Nuestro objetivo es acompañar esa evolución con propuestas de calidad y que permitan disfrutar de una cerveza en momentos donde antes no era posible”.
Esta iniciativa se enmarca en el compromiso de la compañía por fomentar hábitos de consumo más conscientes y saludables. A través de acciones concretas y cercanas, CCU Argentina continúa fortaleciendo su vínculo con la comunidad, promoviendo decisiones informadas y alineadas con los nuevos estilos de vida.