Tercer Tiempo con Los Pumas: disfrute con responsabilidad

En el marco de una nueva ventana internacional de Los Pumas en nuestro país, CCU Argentina, junto a su marca Imperial , impulsa una propuesta orientada a promover formas de disfrute más conscientes y equilibradas. Y será en San Juan, en la previa y después del partido contra Gales del sábado en el Bicentenario.

Todo listo para el enfrentamiento entre Los Pumas y Gales en el Bicentenario

Bajo el claim “Sumá momentos, elegí 0.0”, la compañía posiciona a Imperial 0.0 como una alternativa que amplía las oportunidades para compartir, integrando el consumo responsable de manera natural en distintos momentos.

La iniciativa se materializa a través de experiencias en todo el país y con el lanzamiento de una lata “Imperial Golden Sin Alcohol Los Pumas” edición limitada, acompañando cada encuentro con una mirada que busca transformar la manera de disfrutar.

En este marco, la propuesta refuerza el rol de Imperial 0.0 como una opción ideal para compartir sin resignar sabor, al tiempo que suma nuevas ocasiones de disfrute. A su vez, la iniciativa apunta a impulsar el crecimiento de la categoría sin alcohol, en línea con hábitos de consumo en evolución, donde cada vez más personas incorporan opciones 0.0 a su rutina.

Durante los días previos a cada partido, CCU junto a Imperial, recorrieron puntos de venta, universidades y clubes, invitando a vivir una experiencia de disfrute responsable a través de degustaciones de Imperial 0.0 y dinámicas con premios. La propuesta se extendió al sábado en los beer gardens ubicados junto al estadio, donde los fanáticos pudieron reunirse y compartir el tradicional tercer tiempo.

“En Imperial queremos estar presentes en esos momentos que hacen único al rugby: el encuentro, el compartir y el tercer tiempo. Con Imperial Sin Alcohol, invitamos a seguir disfrutando con todo el sabor de siempre, en cualquier momento y de manera responsable”, señaló Patrizio Bergomi, Brand Grouper de Imperial.

Por su parte, Juan Pablo Barrale, Gerente de Asuntos Corporativos de CCU Argentina, agregó: “Desde CCU Argentina impulsamos el desarrollo de una cultura de consumo responsable. Vemos que las alternativas 0.0 ganan protagonismo porque responden a nuevas necesidades y amplían las ocasiones de consumo. Nuestro objetivo es acompañar esa evolución con propuestas de calidad y que permitan disfrutar de una cerveza en momentos donde antes no era posible”.

Esta iniciativa se enmarca en el compromiso de la compañía por fomentar hábitos de consumo más conscientes y saludables. A través de acciones concretas y cercanas, CCU Argentina continúa fortaleciendo su vínculo con la comunidad, promoviendo decisiones informadas y alineadas con los nuevos estilos de vida.