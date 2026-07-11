En Pocito, Los Pumas se enfrentan a Gales en busca de la recuperación en el Nations Championship

Felipe Contepomi realizará cinco cambios para intentar lograr la primera victoria en el torneo. Desde las 16:10 con transmisión de Disney+ y ESPN 2

Los Pumas saltarán al campo de juego del Estadio del Bicentenario para enfrentar este sábado a Gales por la segunda jornada del Nations Championship. El elenco argentino buscará su primera victoria en la competencia, luego de su caída inicial 47-38 ante Escocia en Córdoba. Jugarán desde las 16:10 con transmisión de Disney+ Plan Premium y ESPN 2.

Felipe Contepomi dispuso cinco cambios con respecto a la formación inicial que arrancó el duelo del sábado pasado contra los escoceses en el Estadio Mario Alberto Kempes. Los ingresos de Boris Wenger, Tomás Rapetti, Marcos Kremer, Justo Piccardo y Bautista Delguy motivarán las salidas del XV de Mayco Vivas, Pedro Delgado, Pablo Matera, Faustino Sánchez Valarolo y Rodrigo Isgró.

Además, Guido Petti alcanzará su partido número 100 con la camiseta nacional. El forward surgido en el SIC debutó el 14 de noviembre de 2014 ante Italia y acumula 17 caps entre las Copas del Mundo de 2015, 2019 y 2023. Se transformará en el sexto jugador que tendrá una centena de presencias en la historia del conjunto Albiceleste.

En la previa al match, Contepomi ponderó estos días de trabajo con el plantel: “Esta semana nos sentimos más cómodos como equipo, más cohesionados, seguimos trabajando sobre las cosas que tenemos que corregir. Y otras cosas que habíamos propuesto que en cierta manera seguimos trabajando para el futuro, fue una buena semana y eso te da confianza. Cuando podés estar más tiempo juntos y poder entrenar, sumás confianza”. A continuación, señaló cuáles son los puntos a potenciar después de la presentación contra Escocia: “A mejorar el maul defensivo, el juego aéreo y el line”.

Por último, analizó a su próximo rival: “Espero un equipo muy aguerrido. Tiene excelentes jugadores individuales, jóvenes muy buenos, y un muy buen grupo de entrenadores, que saben muy bien lo que quieren y por lo que veo están logrando poder instalar su pensamiento y su filosofía dentro del equipo. Sin lugar a duda, va a ser un equipo muy duro porque lo son históricamente y porque vienen levantando, y van a venir con mucha confianza”.