Argentina-Suiza, por los cuartos de final del Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

La Selección argentina afrontará este sábado uno de los compromisos más importantes del Mundial 2026 cuando se mida ante Suiza por los cuartos de final, con el objetivo de conseguir un lugar entre los cuatro mejores del certamen. El encuentro se jugará en Kansas desde las 22.

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El equipo dirigido por Lionel Scaloni llega fortalecido tras superar dos cruces de máxima exigencia. En los 16avos de final eliminó a Cabo Verde y, posteriormente, dejó en el camino a Egipto en un ajustado encuentro correspondiente a los octavos.

En la previa del partido, el entrenador argentino habló en conferencia de prensa luego del último entrenamiento y dejó abierta la posibilidad de repetir la formación que consiguió la clasificación frente al conjunto egipcio, apostando por la continuidad de un equipo que mostró solidez en los momentos decisivos.

Del otro lado estará una selección suiza que vuelve a disputar unos cuartos de final mundialistas por primera vez desde la Copa del Mundo de 1954, edición en la que fue anfitriona. El conjunto europeo intentará hacer historia y romper una larga sequía en esta instancia.

Uno de los grandes protagonistas del torneo sigue siendo Lionel Messi. El capitán argentino acumula ocho goles y comparte el liderazgo de la tabla de artilleros con el francés Kylian Mbappé, consolidándose como una de las figuras de la competencia.

A qué hora se juega el encuentro y por donde ver en vivo

El encuentro se disputará desde las 22:00 (hora argentina) en el estadio de Kansas City y contará con el arbitraje del portugués Joao Pinheiro. Los aficionados podrán seguir el partido en directo a través de TV Pública, TyC Sports, Telefe, DSports y la plataforma Disney+ Premium.

¿Cómo llega Suiza?

Los helvéticos fueron líderes del Grupo B, tras igualar contra Qatar y superar a Bosnia y Canadá. En 16avos vencieron 2-0 a Argelia y en octavos superaron por penales a Colombia.

¿Cómo llega Argentina?

La Albiceleste arriba a este partido tras dos épicos partidos. En octavos dio vuelta el marcador para superar 3-2 a Egipto y en 16avos superó 3-2 a Cabo Verde en suplementario. Antes ganó con autoridad su grupo: 3-0 a Argelia, 2-0 a Austria y 3-1 a Jordania.

Probables formaciones:

Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister; Lionel Messi y Julián Álvarez. DT: Lionel Scaloni

Suiza: Gregor Kobel; Deni Zakaria, Manuel Akanji, Nico Elvedi, Ricardo Rodríguez; Remo Freuler, Granit Xhaka; Dan Ndoye, Fabian Rieder o Djibril Sow, Rubén Vargas; y Breel Embolo. DT: Murat Yakin.