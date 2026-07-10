¿Cuánto cuesta subirse a la onda verde? Los 10 autos eléctricos más baratos de Argentina

Los precios de los autos eléctricos en Argentina todavía suelen superar a los modelos convencionales a nafta, la brecha empieza a achicarse.

El JMEV Easy 3 encabeza el ranking y se posiciona como la puerta de entrada al mercado de los autos eléctricos.

El mercado local está fuertemente marcado por la avanzada de las marcas chinas, que se quedan con nueve de los diez lugares del ranking de los vehículos cero emisiones más económicos. La única automotriz tradicional que logra meterse en la lista es la japonesa Nissan con su histórico Leaf.A continuación, repasamos el mapa de precios y modelos disponibles para quienes analizan dar el salto a la movilidad eléctrica.

Los modelos eléctricos más accesibles del mercado JMEV Easy 3: Es el vehículo urbano compacto que lidera el ranking y se posiciona como la opción más barata de la Argentina. Su precio de lista es de USD 18.900.

BYD Dolphin Mini GL: Un práctico hatchback urbano de la marca asiática que pisa fuerte en el país. Se ofrece a USD 22.990 .

. BYD Dolphin Mini GS: La versión con mayor equipamiento tecnológico del modelo urbano de BYD. Su valor es de USD 23.990.

BAIC EU5: Se consagra como el sedán familiar eléctrico más económico dentro de la oferta actual. Tiene un costo de USD 28.900.

BYD Yuan Pro GL: Es la alternativa ideal para los amantes de las camionetas, ubicándose como el SUV eléctrico más barato del país por USD 29.990.

JAC EV30X: Un hatchback compacto de diseño moderno y sofisticado pensado para el uso diario. Se vende a USD 30.500.

GWM Ora 03: Este hatchback eléctrico resalta sobre el resto por sus líneas redondeadas y su llamativo diseño retro. Cuesta USD 31.000.

JAC E-JS1: Otra propuesta de dimensiones compactas orientada estrictamente a la agilidad urbana. Su precio es de 33.000.

BYD Dolphin GS: El hermano mayor del Dolphin Mini, con mucha más habitabilidad y espacio interior. Se comercializa a USD 35.900.

Nissan Leaf: El icónico modelo japonés cierra el top 10. Es un referente global con gran trayectoria y el único de marca tradicional en la lista por USD 38.500. Uno por uno: los modelos destacados del mercado El JMEV Easy 3 lidera el ranking como la opción más barata del país por USD 18.900. Se trata de un modelo estrictamente urbano, ideal para tramos cortos y fácil estacionamiento. Muy de cerca lo sigue el gigante asiático BYD con sus versiones Dolphin Mini GL (USD 22.990) y Dolphin Mini GS (USD 23.990), que combinan practicidad diaria y mayor nivel de equipamiento por una diferencia mínima.

Sedanes y SUV: espacio para la familia Para quienes necesitan mayor habitabilidad, el BAIC EU5 (USD 28.900) se consagra como el sedán eléctrico más accesible de Argentina. Por su parte, la silueta que más buscan los argentinos también tiene su alternativa ecológica: el BYD Yuan Pro GL es el SUV eléctrico más barato, quedando al límite de los USD 29.990.

La propuesta compacta y el único clásico tradicional En la mitad de la tabla aparecen opciones de diseño estilizado como el JAC EV30X (USD 30.500), el llamativo y retro GWM Ora 03 (USD 31.000) y el JAC E-JS1 (USD 33.000). Cerrando el top 10, se ubican el BYD Dolphin GS (USD 35.900) y el emblemático Nissan Leaf (USD 38.500), un referente global de la categoría y el único representante de las automotrices tradicionales en este rango de precios.