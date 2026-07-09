    • 9 de julio de 2026 - 09:44

    Fechas de cobro de ANSES julio 2026: calendario de pagos para jubilados, pensionados y AUH

    gANSES confirmó el calendario de pagos de julio 2026 para jubilados, pensionados, PNC y AUH. Conocé las fechas de cobro según DNI y los montos actualizados.

    Fechas de cobro de ANSES julio 2026: calendario para jubilados, pensionados y AUH

    Fechas de cobro de ANSES julio 2026: calendario para jubilados, pensionados y AUH

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    oLa Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó el calendario de pagos de julio 2026 para jubilados, pensionados, titulares de Pensiones No Contributivas (PNC) y asignaciones familiares (SUAF). Los haberes llegarán con un aumento del 2,15% por movilidad, más un bono extraordinario de hasta $70.000 para los sectores de menores ingresos.

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    El cronograma abarca a todas las prestaciones del sistema previsional: Jubilaciones y Pensiones (mínimas y superiores), Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), PNC por invalidez, vejez y madres de siete hijos, Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Universal por Embarazo (AUE). A continuación, el detalle completo por terminación de DNI.

    Pensiones No Contributivas (PNC)

    Los titulares de PNC por invalidez y vejez, así como las madres de siete hijos, cobran en las mismas fechas que los jubilados con haber mínimo. El cronograma es el siguiente:

    • DNI terminados en 0, 1, 2 y 3: 8 de julio
    • DNI terminados en 4 y 5: 13 de julio
    • DNI terminados en 6 y 7: 14 de julio
    • DNI terminados en 8 y 9: 15 de julio

    Jubilados y pensionados que cobran la mínima

    Los beneficiarios que perciben el haber mínimo (más el bono de $70.000) comenzarán a cobrar desde el 8 de julio, según la terminación del DNI:

    • DNI terminados en 0: 8 de julio
    • DNI terminados en 1: 8 de julio
    • DNI terminados en 2: 13 de julio
    • DNI terminados en 3: 14 de julio
    • DNI terminados en 4: 15 de julio
    • DNI terminados en 5: 16 de julio
    • DNI terminados en 6: 17 de julio
    • DNI terminados en 7: 20 de julio
    • DNI terminados en 8: 21 de julio
    • DNI terminados en 9: 22 de julio

    Jubilados y pensionados que superan la mínima

    Quienes tienen haberes superiores al mínimo cobrarán en la segunda quincena, sin bono (o con bono proporcional si no superan el tope). Las fechas son:

    • DNI terminados en 0 y 1: 23 de julio
    • DNI terminados en 2 y 3: 24 de julio
    • DNI terminados en 4 y 5: 27 de julio
    • DNI terminados en 6 y 7: 28 de julio
    • DNI terminados en 8 y 9: 29 de julio

    Asignación Universal por Hijo (AUH) y Tarjeta Alimentar

    El cronograma de pagos para la AUH y la Tarjeta Alimentar correspondiente a julio 2026 es el siguiente:

    • Documentos terminados en 0: 8/7
    • Documentos terminados en 1: 8/7
    • Documentos terminados en 2: 13/7
    • Documentos terminados en 3: 14/7
    • Documentos terminados en 4: 15/7
    • Documentos terminados en 5: 16/7
    • Documentos terminados en 6: 17/7
    • Documentos terminados en 7: 20/7
    • Documentos terminados en 8: 21/7
    • Documentos terminados en 9: 22/7

    Montos Vigentes

    Con la actualización del 2,1%, los montos para julio quedan de la siguiente manera:

    • Jubilación mínima: $411.787,67
    • Bono extraordinario: hasta $70.000
    • Total con bono completo: $481.787,67
    • Jubilación máxima: $2.770.941,08 (sin bono)
    • PNC por invalidez/vejez: $288.251,36 + bono hasta $70.000 = $358.251,36
    • PNC madres de 7 hijos: $411.787,67 + bono hasta $70.000 = $481.787,67

    El bono de $70.000 se abona a quienes perciben el haber mínimo o un monto inferior. Los beneficiarios con haberes superiores reciben un complemento proporcional hasta alcanzar un ingreso total de $481.787,67; quienes superan ese límite no acceden al refuerzo. Recordá que en julio no se cobra el medio aguinaldo, ya que el SAC se paga únicamente en junio y diciembre.

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