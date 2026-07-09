Fechas de cobro de ANSES julio 2026: calendario de pagos para jubilados, pensionados y AUH

oLa Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó el calendario de pagos de julio 2026 para jubilados, pensionados, titulares de Pensiones No Contributivas (PNC) y asignaciones familiares (SUAF). Los haberes llegarán con un aumento del 2,15% por movilidad, más un bono extraordinario de hasta $70.000 para los sectores de menores ingresos.

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El cronograma abarca a todas las prestaciones del sistema previsional: Jubilaciones y Pensiones (mínimas y superiores) , Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) , PNC por invalidez, vejez y madres de siete hijos , Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Universal por Embarazo (AUE) . A continuación, el detalle completo por terminación de DNI.

Los titulares de PNC por invalidez y vejez, así como las madres de siete hijos, cobran en las mismas fechas que los jubilados con haber mínimo. El cronograma es el siguiente:

Los beneficiarios que perciben el haber mínimo (más el bono de $70.000) comenzarán a cobrar desde el 8 de julio, según la terminación del DNI:

Quienes tienen haberes superiores al mínimo cobrarán en la segunda quincena, sin bono (o con bono proporcional si no superan el tope). Las fechas son:

DNI terminados en 0 y 1 : 23 de julio

: 23 de julio DNI terminados en 2 y 3 : 24 de julio

: 24 de julio DNI terminados en 4 y 5 : 27 de julio

: 27 de julio DNI terminados en 6 y 7 : 28 de julio

: 28 de julio DNI terminados en 8 y 9: 29 de julio

Asignación Universal por Hijo (AUH) y Tarjeta Alimentar

El cronograma de pagos para la AUH y la Tarjeta Alimentar correspondiente a julio 2026 es el siguiente:

Documentos terminados en 0: 8/7

8/7 Documentos terminados en 1: 8/7

8/7 Documentos terminados en 2: 13/7

13/7 Documentos terminados en 3: 14/7

14/7 Documentos terminados en 4: 15/7

15/7 Documentos terminados en 5: 16/7

16/7 Documentos terminados en 6: 17/7

17/7 Documentos terminados en 7: 20/7

20/7 Documentos terminados en 8: 21/7

21/7 Documentos terminados en 9: 22/7

Montos Vigentes

Con la actualización del 2,1%, los montos para julio quedan de la siguiente manera:

Jubilación mínima: $411.787,67

$411.787,67 Bono extraordinario: hasta $70.000

hasta $70.000 Total con bono completo: $481.787,67

$481.787,67 Jubilación máxima: $2.770.941,08 (sin bono)

$2.770.941,08 (sin bono) PNC por invalidez/vejez: $288.251,36 + bono hasta $70.000 = $358.251,36

$288.251,36 + bono hasta $70.000 = $358.251,36 PNC madres de 7 hijos: $411.787,67 + bono hasta $70.000 = $481.787,67

El bono de $70.000 se abona a quienes perciben el haber mínimo o un monto inferior. Los beneficiarios con haberes superiores reciben un complemento proporcional hasta alcanzar un ingreso total de $481.787,67; quienes superan ese límite no acceden al refuerzo. Recordá que en julio no se cobra el medio aguinaldo, ya que el SAC se paga únicamente en junio y diciembre.