    • 10 de julio de 2026 - 18:23

    Lanzan en Argentina la primera tarjeta cripto de débito y crédito del mundo

    La novedad se conoció en simultáneo con la designación de Andrés Ondarra como nuevo Gerente General de Nexo en Argentina.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La plataforma cripto Nexo lanzó en Argentina la primera tarjeta cripto del mundo con modalidad dual de débito y crédito, en un contexto de madurez del ecosistema argentino. Además, confirmó que el ex ejecutivo de Binance Andrés Ondarra asumirá como Gerente General de Nexo en el país a partir del 1 de agosto.

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    La compañía explicó que la Nexo Card permite a los usarios gastar directamente las criptomonedas en “modo débito” o dejarlas como garantía en ”modo crédito” para acceder a liquidez, alternando entre ambos modos desde una sola app.

    En un contexto de creciente morosidad en los créditos a las familias, Ondarra explicó a Ámbito que la tarjeta en "modo crédito" funciona de manera diferente a una tarjeta de crédito tradicional en términos de calificación.

    "La línea de crédito está respaldada por los activos digitales que el cliente mantiene en su cuenta de Nexo como garantía, por lo que no depende del historial crediticio del usuario con bancos u otras entidades financieras y brinda la posibilidad de obtener préstamos desde solo el 1,9% anual", argumentó Ondarra.

    Y agregó, tras la consulta de este medio, que "dado que el crédito está totalmente respaldado por colateral, el modelo de riesgo es diferente al de los préstamos de consumo convencionales y no está expuesto de la misma manera a la morosidad asociada al crédito no garantizado".

    Además, la plataforma destacó que los saldos que quedan disponibles en la app generan hasta 13% de interés anual, acreditado diariamente.

    Si bien la introducción de una tarjeta dúal dentro del ecosistema cripto local se trata de una novedad, no es un hecho aislado, sino que también puede entenderse como una profundización de una tendencia que ya había comenzado a notarse desde principios de 2026.

    Por ejemplo, la fintech argentina Lemon Cash ya había lanzado a principios de año una tarjeta de crédito colateralizada por Bitcoin, mientras que desde la plataforma Ikigii también comenzó a ofrecer préstamos respaldados por la misma criptomoneda.

    Pase de manos en un momento bisagra

    La llegada de Ondarra — con más de 25 años de trayectoria en finanzas tradicionales, fintech y el ecosistema cripto en América Latina, y con experiencia previa en banca de inversión en Wall Street — ocurre en un momento en que Nexo busca consolidar su presencia en el país, luego de que arribaran en diciembre tras la compra de la fintech local Buenbit.

    Justamente, Ondarra reemplazará a Federico Ogue, fundador de Buenbit, y quien hasta ahora también se desempeñaba como Gerente General de Nexo Argentina.

    "Argentina tiene uno de los ecosistemas cripto y fintech más sofisticados de la región, y lo que construimos en este país con Nexo es algo de lo que estoy muy orgulloso. Le pasó la posta a Andrés con la tranquilidad de que tiene la experiencia y la mirada para llevar a Nexo Argentina a la siguiente etapa", afirmó Ogue.

    Entre julio de 2022 y junio de 2025, Argentina movió cerca de u$s93.900 millones en transacciones de activos digitales, el segundo volumen más alto de América Latina después de Brasil, según datos citados por Nexo.

    Además, también afirmaron que el 74,3% de los inversores argentinos ya tiene activos digitales en su cartera — la proporción más alta entre todos los mercados relevados —, mientras que un 62,9% redujo sus tenencias en activos tradicionales para volcarse a las criptomonedas.

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