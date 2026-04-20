Copa Scott de MTB: El Villicum recibió la tercera fecha del campeonato

En el Villicum, Los Zorros MTB organizaron una fecha más del calendario en un circuito sensacional de una temporada a full.

Espectacular. El MTB de San Juan se concentró en el Villicum para la tercera fecha de la Copa Scott.

Es tiempo de temporada a pleno para el MTB de San Juan y esta vez, la serranía del Villicum recibió la tercera fecha de la competitiva Copa Scott que con la impecable organización de Los Zorros MTB entregó un gran espectáculo.

Con 192 bikers repartidos en las 14 categorías participantes, la clasificación General fue propiedad de Benjamín Miranda, de Juniors, que totalizó un tiempo final de 1:10:18, secundado por Francisco Rubia, de Elite. Entre las Damas, en la catogoría Competitivo, la mejor fue Sathia Kuyuk con un registro de 1:06:22.

Una competencia que mostró tremendo nivel y muy buena aceptación en el diseño del circuito Villicum, posicionándolo como uno de los más exigentes para el pelotón todo terreno del ciclismo de San Juan que con la Copa Scott encontró un desafío más para superar.

Las clasificación de esta tercera fecha son las siguientes:

CLASIFICACIONES MTB GENERAL Pos Ciclista Tiempo