Copa Scott de MTB: El Villicum recibió la tercera fecha del campeonato

Es tiempo de temporada a pleno para el MTB de San Juan y esta vez, la serranía del Villicum recibió la tercera fecha de la competitiva Copa Scott que con la impecable organización de Los Zorros MTB entregó un gran espectáculo.
En el Villicum, Los Zorros MTB organizaron una fecha más del calendario en un circuito sensacional de una temporada a full.
Es tiempo de temporada a pleno para el MTB de San Juan y esta vez, la serranía del Villicum recibió la tercera fecha de la competitiva Copa Scott que con la impecable organización de Los Zorros MTB entregó un gran espectáculo.
Con 192 bikers repartidos en las 14 categorías participantes, la clasificación General fue propiedad de Benjamín Miranda, de Juniors, que totalizó un tiempo final de 1:10:18, secundado por Francisco Rubia, de Elite. Entre las Damas, en la catogoría Competitivo, la mejor fue Sathia Kuyuk con un registro de 1:06:22.
Una competencia que mostró tremendo nivel y muy buena aceptación en el diseño del circuito Villicum, posicionándolo como uno de los más exigentes para el pelotón todo terreno del ciclismo de San Juan que con la Copa Scott encontró un desafío más para superar.
Las clasificación de esta tercera fecha son las siguientes:
Pos Ciclista Tiempo
1 Miranda Benjamin 1:10:18
2 Rubia Francisco 1:11:57
3 Benjamin Bergter 1:14:21
4 Lautaro Delgado 1:15:06
5 Gonzalez Braian 1:16:50
Pos. Ciclista Tiempo
1 Rubia Francisco 1:11:57
2 Lautaro Delgado 1:15:06
3 Gonzalez Braian 1:16:50
4 Manrique Luis 1:17:41
5 Zapata Agustin 1:18:15
Pos. Ciclista Tiempo
1 Masman Lucas 1:10:16
2 Juan Ponce 1:14:47
3 Puerta Jose Luis 1:15:15
4 Villafañe Daniel 1:15:50
5 Maschietto Matias 1:15:58
Pos. Ciclista Tiempo
1 Lopez Emiliano 1:09:57
2 Peralta Jose 1:12:23
3 Atencio Osvaldo 1:14:00
4 Robledo Enrique 1:14:14
5 Aguilera Cristian 1:15:16
Pos. Ciclista Tiempo
1 De La Rosa Javier 1:13:23
2 Atencio Mariano 1:16:25
3 Martinez José 1:16:29
4 Algañaraz Adrian 1:17:22
5 Laciar Sergio Ariel 1:17:24
Pos. Ciclista Tiempo
1 Kuyuk Sathia 1:06:22
2 Gomez Morena 1:08:03
3 Macarena De La Vega 1:11:22
4 De La Vega Paula 1:11:36
5 Lopez Josefina 1:18:22