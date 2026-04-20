    • 20 de abril de 2026 - 13:54

    San Juan consagró a dos campeones argentinos en atletismo en el Cenard

    Dos conquistas para San Juan: Julieta Molina en Marcha y Maycol Coria en Jabalina ganaron en la Copa Nacional de Clubes.

    Campeones. Julieta Molina y Maycol Coria pusieron a San Juan en lo más alto del país.

    Campeones. Julieta Molina y Maycol Coria pusieron a San Juan en lo más alto del país.

    Foto:

    Por Redacción Diario de Cuyo

    El fin de semana pasado se realizó la Copa Nacional de Clubes de Mayores en el CeNARD, en CABA. El atletismo sanjuanino estará representado por veinte atletas del Club Atletismo San Juan y dos del club ADN Valle Fértil. San Juan fue gran protagonista consagrando dos campeones.

    Leé además

    Cayetano Morales.

    Encontraron a uno de los dos hombres desaparecidos en San Juan
    Luis Brandoni y su noble gesto solidario en San Rafael. 

    Legado solidario: la donación que dejó Luis Brandoni muy cerca de San Juan antes de morir

    Esta edición superó los 800 atletas de todo el país y San Juan tuvo el orgullo de consagrar dos nuevos campeones argentinos: Maycol Coria en Lanzamiento de Jabalina y Julieta Molina en los 10.000 metros de marcha .

    Maycol estableció un nuevo récord sanjuanino en lanzamiento de jabalina (64.04 metros), superando luego de 25 años a Fernando Salinas que en 2001, en la provincia de Córdoba, había marcado 62.04 metros.

    Resultados de los sanjuaninos en la Copa

    Valentin Ramos - U20: 6° en la 3ª serie de 400m

    Maycol Coria: 1° CAMPEÓN en Lanzamiento de Jabalina (64.04 mts) y 18° en la Final A de Lanzamiento de Bala

    Manuel Zapata: 3° en la 10ª serie de 100m y 1° en la 15ª serie y 31° en la final A de 200m

    Renzo Varoni: 4° en 8ª serie y 52° en la final de 200m

    Melanie Manzanares: 30ª en la final de 1.500m y 27ª en la final de 5.000m

    Laureano Varoni: 7° en la 6ª serie de 400m

    Emilio Castro: 4° en la 13ª serie de 100m

    Francisco Caballero: 8° en la 4ª serie de 400m

    Jeremías Lanas: 3° en la 6ª serie de 400m, 4° en la 13ª serie y 67° en la final de 200m

    Agustín Vargas: 1° en la 10ª serie y 44° En la final de 200m, 2° en la 6ª serie de 400m

    Luana Gutiérrez: 32ª en la Final de 800m; 3ª en la 8ª serie y 46ª en la final de 400m

    Milagros Gonzalez: 5ª en 9ª serie de 100m, 1ª en 8ª serie y 29ª en la Final A de 200m

    Juan Pablo Guallama: 23° Salto en largo (5.92 mts)

    Germán Fernández: 76° en 1.500m; 51° Final A de 800 mts

    Juan Barroso: 56° en Final A de 800m y 66° en1.500m (4m33s72)

    Katherine Báez: 1ª en 7ª serie y 36ª en la final de 400m y 4ª en 8ª serie y 46ª en la Final de 200m

    Ignacio Sánchez: 7° en la 14ª de 100m; 5° en la 13ª serie y 76° en la final de 200m

    Thiago Pereyra: 15° en la Final de Jabalina, 26° en Disco y 25° Final A de Lanzamiento de Bala.

    Posta 4x100 varones: 9° (Emilio Castro, Agustín Vargas, Manuel Zapata, Ignacio Sánchez).

    Posta 4x400 varones: 7° (Jeremías Lanas, Laureano Varoni, Renzo Varoni, Manuel Zapata).

    Entrenadora: Agustina Recabarren

    ADN Valle Fértil

    Julieta Molina: 1ª CAMPEONA Julieta Molina (58m01m23s)

    Martín Villafañe: 4° en 10.000 metros; 13° en 5.000 metros

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    Imagen ilustrativa - Empleo registrado en San Juan

    San Juan, entre las provincias con crecimiento de empleo registrado: el esfuerzo de los empresarios y la minería, los motivos detrás de los números

    Imagen ilustrativa

    Caída general del consumo y demora en la reactivación de la minería, los dolores de cabeza de los sectores productivos de San Juan

    Imagen ilustrativa

    Siniestros viales en San Juan: durante el primer trimestre hubo menos accidentes, pero con mayor fatalidad

    el es pianista, ella comerciante, son pareja y juntos invitan a amantes e inexpertos a descubrir el cafe de especialidad en san juan

    Él es pianista, ella comerciante, son pareja y juntos invitan a amantes e inexpertos a descubrir el café de especialidad en San Juan