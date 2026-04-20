San Juan consagró a dos campeones argentinos en atletismo en el Cenard

El fin de semana pasado se realizó la Copa Nacional de Clubes de Mayores en el CeNARD, en CABA. El atletismo sanjuanino estará representado por veinte atletas del Club Atletismo San Juan y dos del club ADN Valle Fértil. San Juan fue gran protagonista consagrando dos campeones.

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Esta edición superó los 800 atletas de todo el país y San Juan tuvo el orgullo de consagrar dos nuevos campeones argentinos: Maycol Coria en Lanzamiento de Jabalina y Julieta Molina en los 10.000 metros de marcha .

Maycol estableció un nuevo récord sanjuanino en lanzamiento de jabalina (64.04 metros), superando luego de 25 años a Fernando Salinas que en 2001, en la provincia de Córdoba, había marcado 62.04 metros.

Valentin Ramos - U20: 6° en la 3ª serie de 400m

Maycol Coria: 1° CAMPEÓN en Lanzamiento de Jabalina (64.04 mts) y 18° en la Final A de Lanzamiento de Bala

Manuel Zapata: 3° en la 10ª serie de 100m y 1° en la 15ª serie y 31° en la final A de 200m

Renzo Varoni: 4° en 8ª serie y 52° en la final de 200m

Melanie Manzanares: 30ª en la final de 1.500m y 27ª en la final de 5.000m

Laureano Varoni: 7° en la 6ª serie de 400m

Emilio Castro: 4° en la 13ª serie de 100m

Francisco Caballero: 8° en la 4ª serie de 400m

Jeremías Lanas: 3° en la 6ª serie de 400m, 4° en la 13ª serie y 67° en la final de 200m

Agustín Vargas: 1° en la 10ª serie y 44° En la final de 200m, 2° en la 6ª serie de 400m

Luana Gutiérrez: 32ª en la Final de 800m; 3ª en la 8ª serie y 46ª en la final de 400m

Milagros Gonzalez: 5ª en 9ª serie de 100m, 1ª en 8ª serie y 29ª en la Final A de 200m

Juan Pablo Guallama: 23° Salto en largo (5.92 mts)

Germán Fernández: 76° en 1.500m; 51° Final A de 800 mts

Juan Barroso: 56° en Final A de 800m y 66° en1.500m (4m33s72)

Katherine Báez: 1ª en 7ª serie y 36ª en la final de 400m y 4ª en 8ª serie y 46ª en la Final de 200m

Ignacio Sánchez: 7° en la 14ª de 100m; 5° en la 13ª serie y 76° en la final de 200m

Thiago Pereyra: 15° en la Final de Jabalina, 26° en Disco y 25° Final A de Lanzamiento de Bala.

Posta 4x100 varones: 9° (Emilio Castro, Agustín Vargas, Manuel Zapata, Ignacio Sánchez).

Posta 4x400 varones: 7° (Jeremías Lanas, Laureano Varoni, Renzo Varoni, Manuel Zapata).

Entrenadora: Agustina Recabarren

ADN Valle Fértil

Julieta Molina: 1ª CAMPEONA Julieta Molina (58m01m23s)

Martín Villafañe: 4° en 10.000 metros; 13° en 5.000 metros